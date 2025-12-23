Internada en el Sanatorio Otamendi

Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la cirugía de apendicitis

La ex mandataria sigue bajo tratamiento antibiótico y drenaje peritoneal, mientras su equipo médico destaca la estabilidad clínica postoperatoria. La internación de la ex presidenta generó reacciones en el ámbito político, llevando a la suspensión de una concentración kirchnerista en su apoyo.