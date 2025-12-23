Cristina Kirchner evoluciona favorablemente tras la cirugía de apendicitis

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con evolución favorable tras haber sido internada e intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.
La ex mandataria sigue bajo tratamiento antibiótico y drenaje peritoneal, mientras su equipo médico destaca la estabilidad clínica postoperatoria. La internación de la ex presidenta generó reacciones en el ámbito político, llevando a la suspensión de una concentración kirchnerista en su apoyo.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa con evolución favorable tras haber sido internada e intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada.
Así lo informó el Sanatorio Otamendi en su segundo parte médico, en el que se destacó que la paciente no presenta complicaciones.
El informe médico señaló que “la Dra. Cristina Fernández de Kirchner continúa su evolución del cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada”, ratificando la estabilidad clínica de la paciente tras la intervención quirúrgica.
El parte detalló además que la ex presidenta permanece bajo tratamiento antibiótico y mantiene un drenaje peritoneal, sin presentar fiebre ni complicaciones hasta el momento.
Esta evolución fue considerada positiva por el equipo médico que la asiste en el centro de salud ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.
Asimismo, el informe indicó que “se mantiene el criterio de internación hasta completar el tratamiento pertinente”, lo que implica que Cristina Kirchner continuará alojada en el Sanatorio Otamendi mientras se desarrolla el proceso médico indicado para este tipo de cuadros clínicos.
El documento lleva la firma de la directora médica, Dra. Marisa Lanfrandoni.
La información sobre la internación de la ex mandataria generó repercusiones en el ámbito político y militante.
En las últimas horas, sectores kirchneristas decidieron suspender una concentración que estaba prevista en las inmediaciones de San José 1111, domicilio donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria tras haber sido condenada en la causa Vialidad. “Ese encuentro fue pospuesto”, indicaron fuentes consultadas.
La movilización había sido convocada por la agrupación “Artistas Unidos por Cristina Libre”, que había solicitado a los asistentes concurrir con una vela blanca para participar de una “misa criolla”, en reclamo de que la ex presidenta recupere su libertad ambulatoria.