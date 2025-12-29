Cristina Kirchner sigue internada: comenzó a ingerir semisólidos, pero mantiene el drenaje

Cristina Fernández de Kirchner sigue internada en el sanatorio Otamendi de la Ciudad de Buenos Aires, donde fue operada el sábado 20 de diciembre por un cuadro de apendicitis aguda conperitonitis localizada. Este lunes 29, el centro de salud emitió un nuevo parte médico que confirmó la ingesta de semisólidos con buena tolerancia, aunque todavía permanece con drenaje peritoneal.
El parte, firmado por la directora médica Marisa Lanfranconi, precisa que la paciente “presenta una lenta recuperación del íleo posoperatorio” y continúa bajo tratamiento antibiótico por vía endovenosa. Si no surgen complicaciones adicionales, se mantendrá la internación hasta completar la recuperación abdominal.
El parte médico de Cristina Kirchner, 29-12-25
Qué es el íleo posoperatorio que afecta a CFK
Desde el 24 de diciembre, los médicos del Otamendi informaron que la ex presidenta presentaba síntomas compatibles con íleo posoperatorio. Se trata de una condición frecuente luego de cirugías intestinales o apendiculares, donde el intestino detiene su movimiento natural sin que exista una obstrucción mecánica.
Especialistas consultados explicaron que el íleo suele producirse por manipulación quirúrgica, infecciones como la peritonitis o por analgésicos que ralentizan el tránsito intestinal. En estos casos, se aplican estudios complementarios como tomografías, además de monitoreo intensivo y administración de antibióticos.
El Sanatorio Otamendi
Militantes en vigilia frente al sanatorio
Desde el inicio de su internación, militantes del kirchnerismo se han concentrado en las inmediaciones del sanatorio ubicado en el barrio porteño de Recoleta, con pancartas y consignas de apoyo. Cristina Kirchner fue trasladada desde su domicilio de la calle Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, tras manifestar dolores abdominales.
La evolución positiva —aun con sus recaudos— y el acompañamiento constante de su entorno político mantienen a la figura de la ex mandataria en el centro de la escena, en un cierre de año atravesado por múltiples tensiones judiciales y sanitarias.