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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este viernes 17 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo subas, estabilidad y faltantes, el blue subió y el MEP también avanzó durante la jornada de este viernes.

En bancos hubo subas y estabilidad en las cotizaciones disponibles del viernes.En bancos hubo subas y estabilidad en las cotizaciones disponibles del viernes.
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El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.519,31 y $1.519,76, con un alza de 0,36%.

Así cerró el dólar

En Banco Nación, la divisa cerró en $1.450 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $50. En Banco Provincia de Buenos Aires, terminó en $1.450 y $1.500, también con avance de 0,33% y spread de $50.

En Banco Hipotecario, la cotización finalizó en $1.460 para la compra y $1.500 para la venta, con suba de 0,33% y spread de $40. En ICBC, cerró en $1.440 y $1.500, con variación de 0,00% y spread de $60.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. No hubo referencias en las capturas para Banco Santa Fe, Banco Entre Ríos, Banco Macro, Santander, Galicia, Credicoop y BBVA Banco Francés.

dolarEl dólar MEP avanzó 0,36% y terminó en $1.519,76, con spread de $0,45.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una suba de 0,36%: $1.519,31 para la compra y $1.519,76 para la venta. El spread fue de $0,45, con avances de $6,20 y $5,49 en cada punta frente al registro previo.

El dólar oficial y el blue cerraron estables, mientras que el MEP registró una leve suba.El dólar blue subió 0,33% y cerró en $1.530, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue subió 0,33% y terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. El spread quedó en $20, con un incremento de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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