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En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 17 de julio, en Argentina

El dólar operó con calma en las entidades bancarias, mientras los mercados paralelos registraron pequeñas variaciones durante la jornada.

El mercado cambiario cerró con movimientos leves.El mercado cambiario cerró con movimientos leves.
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El dólar cerró la jornada con movimientos moderados y variaciones mixtas entre los distintos segmentos del mercado. El dólar blue finalizó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja del 0,33%, mientras que el dólar MEP terminó en $1.513,56 para la compra y $1.514 para la venta, con una caída del 0,02%.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 16 de julio

En cuanto a las entidades bancarias, el dólar en Banco Nación se mantuvo estable y cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. El mercado cambiario operó sin grandes sobresaltos, con leves movimientos en las cotizaciones alternativas.

13:00 / Vie. 17.07.2026

A qué hora cierra el dólar

La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.

12:00 / Vie. 17.07.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 421 este viernes.

11:00 / Vie. 17.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.505,00 para la compra / $1.525,00 para la venta.

Dólar MEP: $1.515,53 para la compra / $1.517,05 para la venta.

Dólar CCL: $1.567,93 para la compra / $1.569,75 para la venta.

Dólar mayorista: $1.469,00 para la compra / $1.478,00 para la venta.

10:10 / Vie. 17.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Provincia: $1.445 compra / $1.495 venta

Dólar Banco Nación: $1.445 compra / $1.495 venta

Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta

09:00 / Vie. 17.07.2026

Así cerró el dólar el jueves

Dólar blue: compra $1.505 | venta $1.525

Dólar MEP: compra $1.513,56 | venta $1.514

Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430

Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460

Banco Bica: compra $1.446 | venta $1.505

Banco Nación: compra $1.445 | venta $1.495

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