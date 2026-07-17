El dólar cerró la jornada con movimientos moderados y variaciones mixtas entre los distintos segmentos del mercado. El dólar blue finalizó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja del 0,33%, mientras que el dólar MEP terminó en $1.513,56 para la compra y $1.514 para la venta, con una caída del 0,02%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, viernes 17 de julio, en Argentina
El dólar operó con calma en las entidades bancarias, mientras los mercados paralelos registraron pequeñas variaciones durante la jornada.
En cuanto a las entidades bancarias, el dólar en Banco Nación se mantuvo estable y cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta. El mercado cambiario operó sin grandes sobresaltos, con leves movimientos en las cotizaciones alternativas.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.505,00 para la compra / $1.525,00 para la venta.
Dólar MEP: $1.515,53 para la compra / $1.517,05 para la venta.
Dólar CCL: $1.567,93 para la compra / $1.569,75 para la venta.
Dólar mayorista: $1.469,00 para la compra / $1.478,00 para la venta.
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Supervielle: $1.389 compra / $1.439 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Provincia: $1.445 compra / $1.495 venta
Dólar Banco Nación: $1.445 compra / $1.495 venta
Dólar Banco Bica: $1.446 compra / $1.505 venta
Así cerró el dólar el jueves
Dólar blue: compra $1.505 | venta $1.525
Dólar MEP: compra $1.513,56 | venta $1.514
Banco Santa Fe: compra $1.375 | venta $1.430
Banco Entre Ríos: compra $1.410 | venta $1.460
Banco Bica: compra $1.446 | venta $1.505
Banco Nación: compra $1.445 | venta $1.495