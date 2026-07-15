El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias disponibles y subas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,66%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.512,06 y $1.512,95, con una suba de 0,33%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 15 de julio
El mercado cambiario mostró subas en el los segmentos paralelos y el MEP, mientras que en los bancos primó la estabilidad.
Así cerró el dólar
En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Nación, cerró en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin variación y el spread calculado fue de $50.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una suba de 0,33%: $1.512,06 para la compra y $1.512,95 para la venta. El spread fue de $0,89.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,66% y terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta. El spread quedó en $20.