Exportaciones

Se presentó en Buenos Aires la tercera edición del Santa Fe Business Forum

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, el encuentro internacional impulsado por el Gobierno de Santa Fe reunirá a unas 1.200 empresas y, por primera vez, se desarrollará en Rosario y en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de fortalecer la proyección internacional de la producción provincial.