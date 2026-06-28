En el sur provincial

El Foro Converge fue declarado de interés municipal y un casildense recibió un reconocimiento por su labor

Fue en el marco de la presentación del Business Forum Santa Fe 2026, realizada en el Teatro Dante de esa localidad del departamento Caseros. Además, el Municipio destacó el trabajo de Omar Abdala por impulsar una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo entre los sectores productivos de la región.