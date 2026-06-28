En el marco de la presentación oficial del Business Forum Santa Fe 2026, realizada en el Teatro Dante de Casilda, la Municipalidad declaró de interés municipal al Foro Económico Converge, en reconocimiento a su aporte como espacio de articulación entre los distintos sectores productivos y empresariales de la región.
El Foro Converge fue declarado de interés municipal y un casildense recibió un reconocimiento por su labor
Fue en el marco de la presentación del Business Forum Santa Fe 2026, realizada en el Teatro Dante de esa localidad del departamento Caseros. Además, el Municipio destacó el trabajo de Omar Abdala por impulsar una iniciativa orientada a fortalecer el vínculo entre los sectores productivos de la región.
La distinción pone en valor el impacto alcanzado por la primera edición de Converge, un encuentro que reunió a más de 1.500 asistentes y convocó a representantes del agro, la industria, el comercio, la construcción y los servicios, consolidándose como uno de los principales ámbitos de intercambio y generación de oportunidades para el entramado productivo regional.
Durante el acto también se entregó un reconocimiento especial a Omar Abdala, impulsor de la iniciativa, por su compromiso y visión al promover la realización del foro en Casilda. Dicha distinción fue entregada por el intendente interino Horacio Distefano, quien remarcó la importancia de continuar apoyando iniciativas que potencien el crecimiento de la región."Casilda tiene todo para convertirse en una ciudad de referencia para la producción y el desarrollo regional. Necesitamos seguir generando espacios que conecten ideas, oportunidades y personas", expresó el mandatario.
Desde la organización destacaron que su trabajo permitió convertir a Converge en un punto de encuentro para empresarios, emprendedores, profesionales e instituciones, fortaleciendo el posicionamiento de la ciudad como sede de eventos vinculados al desarrollo económico.