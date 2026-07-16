El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias disponibles, subas y bajas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta, con una baja de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.513,56 y $1.514, con una baja de 0,02%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este jueves 16 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: el blue y el MEP bajaron, mientras que en los bancos primó la estabilidad con leves bajas.
Así cerró el dólar
En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.446 para la compra y $1.505 para la venta, con una baja del 0,99% y spread de $59. En Banco Nación, cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta, sin variación y el spread calculado fue de $50.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una baja de 0,02%: $1.513,56 para la compra y $1.514 para la venta. El spread fue de $0,44.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,33% y terminó en $1.505 para la compra y $1.525 para la venta. El spread quedó en $20.