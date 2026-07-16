El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias. En el Banco Nación finalizó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 16 de julio, en Argentina
El dólar cerró con estabilidad en las pizarras bancarias. El blue cerró en $1.510 y $1.530, mientras que el MEP terminó en $1.512,06 y $1.512,95.
En los segmentos paralelos, el blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,66%, mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,06 para la compra y $1.512,95 para la venta, con un alza de 0,33%.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.510,00 para la compra / $1.530,00 para la venta (0,00%).
Spread: $20,00.
Dólar MEP: $1.514,21 para la compra / $1.514,93 para la venta (0,04%).
Spread: $0,72.
Dólar mayorista: $1.468,00 para la compra / $1.476,00 para la venta (0,10%).
Spread: $8,00.
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta
Así cerró el dólar el miércoles
Dólar Banco Santa Fe: compra $1.375 / venta $1.430
Dólar Banco Entre Ríos: compra $1.410 / venta $1.460
Dólar Banco Bica: compra $1.461 / venta $1.520
Dólar Banco Nación: compra $1.460 / venta $1.510
Dólar blue: compra $1.510 / venta $1.530
Dólar MEP: compra $1.512,06 / venta $1.512,95