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En vivo: así cotiza el dólar hoy, jueves 16 de julio, en Argentina

El dólar cerró con estabilidad en las pizarras bancarias. El blue cerró en $1.510 y $1.530, mientras que el MEP terminó en $1.512,06 y $1.512,95.

En el Banco Nación finalizó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta. En el Banco Nación finalizó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.
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El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias. En el Banco Nación finalizó en $1.490 para la compra y $1.540 para la venta.

Mirá tambiénAsí cerró el dólar en los bancos argentinos este miércoles 15 de julio

En los segmentos paralelos, el blue terminó en $1.510 para la compra y $1.530 para la venta, con una suba de 0,66%, mientras que el dólar MEP cerró en $1.512,06 para la compra y $1.512,95 para la venta, con un alza de 0,33%.

12:00 / Jue. 16.07.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 406 este jueves.

11:00 / Jue. 16.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.510,00 para la compra / $1.530,00 para la venta (0,00%).

Spread: $20,00.

Dólar MEP: $1.514,21 para la compra / $1.514,93 para la venta (0,04%).

Spread: $0,72.

Dólar mayorista: $1.468,00 para la compra / $1.476,00 para la venta (0,10%).

Spread: $8,00.

10:01 / Jue. 16.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta

09:02 / Jue. 16.07.2026

Así cerró el dólar el miércoles

Dólar Banco Santa Fe: compra $1.375 / venta $1.430

Dólar Banco Entre Ríos: compra $1.410 / venta $1.460

Dólar Banco Bica: compra $1.461 / venta $1.520

Dólar Banco Nación: compra $1.460 / venta $1.510

Dólar blue: compra $1.510 / venta $1.530

Dólar MEP: compra $1.512,06 / venta $1.512,95

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