El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias disponibles y bajas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una caída de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.512,65 y $1.513,28, con una baja de 0,56%.
Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 14 de julio
El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad y faltantes, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este martes.
Así cerró el dólar
En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $50.
En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Nación, cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta; en la captura no se visualizó la variación y el spread calculado fue de $50.
En BBVA Banco Francés, la cotización también se ubicó en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta; en la captura no se visualizó la variación y el spread calculado fue de $50.
Dólar MEP
El dólar MEP cerró con una baja de 0,56%: $1.512,65 para la compra y $1.513,28 para la venta. El spread fue de $0,63, con retrocesos de $7,74 y $8,55 en cada punta frente al registro previo.
Dólar blue
El dólar blue bajó 0,33% y terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.