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Así cerró el dólar en los bancos argentinos este martes 14 de julio

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas: en bancos hubo estabilidad y faltantes, el blue bajó y el MEP también retrocedió durante la jornada de este martes.

En bancos hubo estabilidad en las referencias disponibles y faltaron varias cotizaciones.En bancos hubo estabilidad en las referencias disponibles y faltaron varias cotizaciones.
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El dólar cerró con estabilidad en varias pizarras bancarias disponibles y bajas en los segmentos paralelos. El blue terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una caída de 0,33%, mientras que el dólar MEP finalizó en $1.512,65 y $1.513,28, con una baja de 0,56%.

Así cerró el dólar

En Banco Santa Fe, la divisa cerró en $1.375 para la compra y $1.430 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $55. En Banco Entre Ríos, terminó en $1.410 y $1.460, también con variación de 0,00% y spread de $50.

En Banco Bica, la cotización quedó en $1.461 para la compra y $1.520 para la venta, con variación de 0,00% y spread de $59. En Banco Nación, cerró en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta; en la captura no se visualizó la variación y el spread calculado fue de $50.

En BBVA Banco Francés, la cotización también se ubicó en $1.445 para la compra y $1.495 para la venta; en la captura no se visualizó la variación y el spread calculado fue de $50.

El dólar cerró con movimientos dispares en bancos y caídas en los segmentos paralelos.El MEP cayó 0,56% y terminó en $1.513,28, con spread de $0,63.

Dólar MEP

El dólar MEP cerró con una baja de 0,56%: $1.512,65 para la compra y $1.513,28 para la venta. El spread fue de $0,63, con retrocesos de $7,74 y $8,55 en cada punta frente al registro previo.

El mercado cambiario mostró variaciones mixtas.El dólar blue bajó 0,33% y cerró en $1.520, con spread de $20.

Dólar blue

El dólar blue bajó 0,33% y terminó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta. El spread quedó en $20, con una caída de $5 en ambas puntas respecto de la referencia anterior.

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