El dólar cerró la jornada con movimientos dispares. En Banco Nación, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 14 de julio, en Argentina
El MEP bajó 0,24% y terminó en $1.523,99, mientras que el blue subió 0,66% hasta los $1.520.
El dólar MEP bajó 0,24% y terminó en $1.523,99, mientras que el blue subió 0,66% y cerró en $1.520 para la venta, con una suba de $10 en ambas puntas.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.505,00 para la compra / $1.525,00 para la venta (= 0,00%). Spread: $20,00.
Dólar MEP: $1.520,39 para la compra / $1.521,83 para la venta (= 0,00%). Spread: $1,44.
Dólar mayorista: $1.473,00 para la compra / $1.482,00 para la venta (= 0,00%). Spread: $9,00.
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta