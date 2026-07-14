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En vivo: así cotiza el dólar hoy, martes 14 de julio, en Argentina

El MEP bajó 0,24% y terminó en $1.523,99, mientras que el blue subió 0,66% hasta los $1.520.

El dólar cerró sin cambios en Banco Nación, a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.El dólar cerró sin cambios en Banco Nación, a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.
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El dólar cerró la jornada con movimientos dispares. En Banco Nación, la cotización se mantuvo sin cambios en $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

El dólar MEP bajó 0,24% y terminó en $1.523,99, mientras que el blue subió 0,66% y cerró en $1.520 para la venta, con una suba de $10 en ambas puntas.

13:00 / Mar. 14.07.2026

A qué hora cierra el dólar

La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.

12:00 / Mar. 14.07.2026

A cuánto llega el Riesgo País

El Riesgo País llegó a 410 este martes.

11:20 / Mar. 14.07.2026

Cotización del dólar blue, MEP y mayorista

Dólar blue: $1.505,00 para la compra / $1.525,00 para la venta (= 0,00%). Spread: $20,00.

Dólar MEP: $1.520,39 para la compra / $1.521,83 para la venta (= 0,00%). Spread: $1,44.

Dólar mayorista: $1.473,00 para la compra / $1.482,00 para la venta (= 0,00%). Spread: $9,00.

10:00 / Mar. 14.07.2026

Cotización del dólar en bancos

Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta

Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta

Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta

Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta

09:00 / Mar. 14.07.2026

Así cerró el dólar el lunes

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