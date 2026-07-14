La diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia, integró una delegación argentina - chilena que visitó Estados Unidos invitados por un programa del Departamento de Estado de ese país dedicado al fortalecimiento de la propiedad intelectual en variedades vegetales.
Para Scaglia la futura ley de Semillas debe discutirse con baja de retenciones
La legisladora santafesina integró una delegación junto a pares, productores y obtentores invitados por la Embajada de Estados Unidos. "El compromiso es seguir trabajando para que el campo argentino tenga las mejores herramientas para innovar y competir", le dijo a El Litoral.
La delegación argentina recorrió Washington, Springfield y Des Moines. "Conocí de cerca cómo funcionan los marcos que protegen la innovación en semillas y cómo impactan en toda la cadena agroindustrial. Vuelvo con aprendizajes concretos y con el compromiso de seguir trabajando para que el campo argentino tenga las mejores herramientas para innovar y competir" expresó la galvense en redes sociales y en charla con El Litoral.
La Argentina ha firmado con Estados Unidos un compromiso de adhesión a UPOV 91 (Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales), el convenio internacional sobre propiedad intelectual de semillas, tema que genera un fuerte debate político y legislativo en Argentina. Adherir implica pagar una regalía al obtentor de la semilla, a aquel que produce una variedad genética.
La discusión es más amplia que adherir sí o no, y está relacionada a los niveles de producción y también al tema retenciones que le quita margen de ganancia al productor que termina sumando a sus costos la patente de semillas. La ley actual en la Argentina data de 1973, llamada de Semillas y Creaciones Fitogenéticas.
"El dilema que se abre es hasta cuándo la Argentina va a ir quedando relegada en materia de productividad frente a otros países en lo que es el avance tecnológico y genético. Fuimos a ver cuánto de la genética está o hace al rinde de una producción" señaló ante El Litoral.
La legisladora marcó que Argentina tiene clima, suelo y condiciones como recursos naturales pero la discusión pasa por saber el impacto positivo con mejoras genéticas o contando con una variedad de semillas que te permita hacer otras cosas como por ejemplo, resistencia a determinados insectos; soja más resistente al agua, determinadas cosas que la genética puede modificar de origen.
"Fuimos al país que tiene más armado el esquema de patentamiento. En la Agencia de Estados Unidos es el lugar por naturaleza donde todo el mundo trata de patentar algo para tener la garantía de que eso que está patentando le corresponde", explicó.
Scaglia recordó que hay dos debates que tiene que afrontar el Congreso. Sobre patentamiento vegetal y sobre patentes medicinales donde solo Argentina, Venezuela y algún otro país del mundo no están adheridos al tratado. En vegetales la discusión pasa por cómo hacerlo y allí juegan un rol especial los propios productores.
En la Argentina, hay investigación. Hay dos ejemplos de punta: Don Mario que es la principal y Bioceres. "Hay muchas buenas experiencias en la provincia de Santa Fe en todo lo que es economía del conocimiento o ciencia aplicada a semillas. La Universidad Nacional del Litoral es pionera; un centro de referencia muy importante. En el mundo se valora lo que pasa dentro de la UNL y algunas cosas que pasan por Rosario", destacó la diputada.
Por otro lado, mencionó que Brasil adhirió al UPOV 78, no al 91 y tiene una ley de semillas que les permitió desarrollar mucha genética. "Creció exponencialmente, creció por hectáreas obviamente, pero también creció por genética", subrayó.
Para Scaglia, la apuesta a la genética es una apuesta a conquistar mercados en el mundo. La discusión pasa por determinar si es justo o injusto que alguien se apropie de un patentamiento de investigación en ciencia y tecnología sin pagar regalías.
El recorrido de la delegación argentina incluyó a Burrus Seed, una reconocida compañía independiente de semillas de Estados Unidos (basada principalmente en Illinois) socia estratégica y primer distribuidor de Don Mario cuando el grupo argentino decidió desembarcar de manera directa en el mercado norteamericano de soja. También a Brandt, compañía multinacional especializada en fertilizantes foliares, nutrición vegetal de alta performance y coadyuvantes para el agro. Y finalmente a Corteva Agriscience , peso pesado a nivel mundial en biotecnología, semillas y protección de cultivos.
Corteva surgió en 2019 como resultado de la fusión de las divisiones agrícolas de Dow y DuPont y hoy invierte 4 millones de dólares por día en investigación y ciencia.
"En la Argentina nunca se dio la discusión de hasta cuándo uno quiere seguir creciendo y habilitar que haya mucha investigación propia", admitió la legisladora en diálogo con EL Litoral.
La Mesa de Enlace mantiene reuniones sobre las patentes vegetales aunque con miradas diferentes. No obstante, en la delegación argentina a Estados Unidos viajó el presidente de Coninagro, Lucas Magnano, productor de Villa Trinidad, en el dpto. San Cristóbal.
"Para mí la clave más que adherir si ó no a UPOV 91 es si nos vamos a dar la oportunidad de reformar la ley de Semillas en la Argentina. Hubo un intento durante el gobierno de Mauricio Macri y no se llegó a buen puerto", recordó.
"Estamos hablando de variedades vegetales" recalcó Scaglia para ampliar el universo y no limitarlo a cereales y oleaginosas.
Para la diputada santafesina sería ideal que la Mesa de Enlace presente un proyecto unificado para abrir así la discusión sobre nueva ley de Semillas en el Congreso. "Son las entidades del agro las que se tienen que poner de acuerdo y el gobierno abrirse a discutir una baja de retenciones por ley. Unos garantizan pagar y el otro garantiza la baja de las retenciones", sugiere,
Scaglia está convencida de que el gobierno actual "tiene un compromiso en serio con el campo. Ha ido bajando y tiene un esquema progresivo de baja de retenciones. Milei entiende que al campo hay que bajarle retenciones, pero otra parte está obligado a hacerlo por el acuerdo Unión Europea/Mercosur. Si no lo hace, no vamos a poder exportar más a la Unión Europea", advirtió.
Delegación
Además de Scaglia, diputada por Santa Fe, viajaron invitados por Estados Unidos, Lucas Magnano, presidente de Coninagro; el senador formoseño Francisco Paoltroni , el diputado entrerriano Beltrán Benedit y Alfredo Paseyro, director ejecutivo de la Asociación de Semilleros Argentinos.
En cuanto a los cinco chilenos, eran representantes del Ministerio de Agricultura y asesores del Congreso. Chile ya está adherido a UPOV 91.
Recorrido
El recorrido de la delegación argentina también pasó por los estados de Illionis e Iowa, dos zonas muy parecidas en materia productiva a Santa Fe, por su agricultura y ganadería. "Illinois está en el centro del país y es la base de la exportación de Estados Unidos. Sale por el río Misisipi pero con una red logística de primera con puertos, aeropuertos y red ferroviaria que hace al desarrollo productivo y eso deberíamos copiar", marcó Scaglia.
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