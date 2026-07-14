El debate que llegará al Congreso

Para Scaglia la futura ley de Semillas debe discutirse con baja de retenciones

La legisladora santafesina integró una delegación junto a pares, productores y obtentores invitados por la Embajada de Estados Unidos. "El compromiso es seguir trabajando para que el campo argentino tenga las mejores herramientas para innovar y competir", le dijo a El Litoral.