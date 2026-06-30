Tribunales de Santa Fe

Scaglia pidió que la nueva sede judicial vaya acompañada de una Justicia más cercana

La diputada nacional participó del acto inaugural del nuevo edificio de los Tribunales provinciales. Sostuvo que la obra jerarquiza al Poder Judicial, aunque consideró que ese avance debe traducirse en una respuesta más ágil y accesible para la ciudadanía.