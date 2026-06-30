La diputada nacional por Santa Fe, Gisela Scaglia, participó este martes del acto de inauguración del nuevo edificio de los Tribunales provinciales y consideró que la obra representa un paso importante para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial. Al mismo tiempo, sostuvo que la renovación de la infraestructura debe estar acompañada por una Justicia más cercana, ágil y eficiente para la ciudadanía.
Scaglia pidió que la nueva sede judicial vaya acompañada de una Justicia más cercana
La diputada nacional participó del acto inaugural del nuevo edificio de los Tribunales provinciales. Sostuvo que la obra jerarquiza al Poder Judicial, aunque consideró que ese avance debe traducirse en una respuesta más ágil y accesible para la ciudadanía.
"Por un lado, tener un edificio que centralice todo el Poder Judicial, que le dé más cercanía a la Justicia a la gente, que la gente pueda venir y hacer todos sus trámites de manera más rápida y, sobre todas las cosas, concentrados", expresó al referirse a los beneficios que traerá la nueva sede para quienes diariamente concurren a los tribunales.
La legisladora también consideró que la obra contribuye a jerarquizar institucionalmente al Poder Judicial santafesino, aunque remarcó que ese reconocimiento debe reflejarse en la calidad del servicio.
"Uno espera que esa jerarquía que te la da un edificio también sea la misma que tiene cada juez, cada fiscal, cada defensor y cada persona que trabaja en la Justicia, en términos de cómo imparte justicia a la gente y de que pueda llegar más rápido. Esa es la base de lo que la gente pide constantemente", afirmó.
Diálogo institucional
Consultada sobre la ausencia de las máximas autoridades del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal en la ceremonia inaugural, Scaglia lamentó que ambas instituciones no hayan estado representadas en un acto de esa trascendencia.
"No es correcto que haya pasado eso. El Poder Judicial es uno y tiene diferentes referencias, diferentes áreas, pero sobre todas las cosas, en la institucionalidad es uno para la gente", sostuvo.
En ese sentido, señaló que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal cumplen funciones esenciales para garantizar el acceso a la Justicia y consideró que su presencia hubiera fortalecido el mensaje institucional de la jornada.
Finalmente, respaldó la convocatoria al diálogo formulada por el gobernador durante su discurso. "Creo que el gobernador estuvo muy bien convocando al diálogo y poniendo sobre la mesa cosas que tenemos que resolver. La única manera de hacerlo es con diálogo", concluyó la diputada nacional.