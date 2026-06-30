En un acto cargado de emotividad, pero también de potencia simbólica a nivel político e institucional, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, junto al gobernador de la provincia, dejó inaugurado el nuevo edificio de Tribunales.
La Corte Suprema inauguró el nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe
Gutiérrez destacó el esfuerzo institucional y conjunto que atravesó distintos períodos de gobierno, en pos de brindar a los ciudadanos un mejor servicio de Justicia. Pullaro reivindicó la obra pública como motor de crecimiento y lamentó la ausencia de las titulares del Ministerio Público.
El acto formal se desarrolló en la nueva ala, de General López 2761, y estuvo encabezado por el presidente de la Corte, Rafael Gutiérrez, y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder y la ministra Margarita Zabalza, junto a Maximiliano Pullaro y representantes de los tres poderes del Estado, ilustres visitantes y representantes de la sociedad civil.
La ocasión fue definida por la propia Corte como “un hito para la Administración de Justicia santafesina, orientado a mejorar la prestación del servicio judicial mediante espacios de atención ciudadana más adecuados y de mayor calidad. Representa un avance significativo en infraestructura y servicios para la comunidad, que viene a saldar una deuda histórica como ampliación del Palacio “Casa de Justicia” ”.
Un hito histórico
Acorde a ello, en un mensaje de marcado tono institucional, que no impidió momentos en los que el protocolo cedió ante alguna broma o un comentario jocoso, Gutiérrez definió al acto como “uno de los acontecimientos más importantes de los últimos años de este Poder Judicial”, y expresó su “profunda satisfacción”.
“Llegar hasta aquí no ha sido fácil, sino que fue un camino arduo y prolongado, lleno de viscisitudes. Les puedo asegurar con absoluta convicción que haber materializado este logro solo fue posible con la sinergia de todos los sectores comprometidos, que entienden a este poder no como un estamento aislado, sino con una noción de servicio a la comunidad”, expuso.
Gutiérrez dedicó un importante tramo de su alocución a describir los detalles arquitectónicos y tecnológicos de la obra, así como la distribución de espacios, en un edificio que viene a concentrar e servicio de Justicia frente a la fragmentación y dispersión actual, “que obligaba a los operadores y ciudadanos a trasladarse de un punto a otro de la ciudad”.
Acto seguido formuló un explícito reconocimiento a los gobernadores Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz (a los que definió como “amigos”), Omar Perotti y Maximiliano Pullaro.
Y ello sobre la base y la constatación de que “cuando se trata de la consolidación de las instituciones de la República, la provincia de Santa Fe es capaz de sostener iniciativas que atraviesan distintos períodos de gobierno”.
A la vez, inscribió la obra en “una política de infraestructura que abraza a toda la provincia”, y se detuvo en las obras concretadas en distintos puntos de la geografía santafesina, y también a las que están en proceso de concreción.
Para el final guardó un especial agradecimiento al ministro de Hacienda, Pablo Olivares, por su acompañamiento permanente y, en tono distendido, le pidió “disculpas por la insistencia de llamar y reclamar”.
Decisión política
A su turno Pullaro definió a la jornada como “un día importante, en el que me invaden muchos sentimientos. Tener un edificio de esta magnitud y estas características implica una decisión política interinstitucional, que nos permite empujar y tirar para el mismo lado, donde la provincia puede crecer desde sus políticas públicas”.
En ese sentido, recurrió una vez más al lema de que “cuando no se roba, la plata alcanza”, para reivindicar una política que privilegie la obra pública como motor de desarrollo e igualdad, frente a un gobierno nacional que la cortó por completo, cosa que sucedió también en la mayoría de las provincias.
En particular, agradeció “el acompañamiento y el esfuerzo conjunto que hicimos los tres poderes del Estado. Tal vez tengamos muchas discusiones y tensiones, pero es la forma de avanzar. Y hace tres años discutíamos por los más de 400 homicidios que teníamos, y hoy tenemos 70, por el compromiso del gobierno y la Legislatura, y la valentía de los fiscales, los defensores y los jueces”.
Recordó además que “este edificio (financiado por la Provincia) llevó una inversión de 59.3 millones de dolares y 128 meses de ejecución. A mí me tocó el 25 % del tiempo de ejecución, sin embargo invertimos el 51 % de los recursos. Porque estamos convencidos de que obra que se empieza, se termina, y que los edificios son la cara del Estado”.
También puso de relieve que en su mandato, a través del Consejo de la Magistratura, se remitieron 175 pliegos a la Legislatura, que fueron aprobados. Entre ellos “seis miembros de la Corte, diez vocales de cámara”, jueces, fiscales y defensores.
Señaló que esto significa 4895 cargos cubiertos, y el compromiso de completar los que faltan, para que “los santafesinos tengan la Justicia que merecen”; del mismo modo que el Ejecutivo “es el único poder que redujo su planta, y lo hizo en más de 3000 personas, mejorando la eficiencia”.
Exhortación
El mandatario quiso destacar que “no es bueno” que no estuviesen presentes las representantes del Ministerio Público, María Cecilia Vranicich (Acusación) y Estrella Moreno Robinson (Defensa), enfrentadas con la Corte por no haber recibido los espacios inicialmente comprometidos en el nuevo edificio.
“Insto a las instituciones del Estado a que podamos dialogar, ponernos de acuerdo. La noticia de hoy no puede ser las diferencias internas que tenemos. La ley decía que éste edificio era también para el MPA y la Defensa, pero las cosas cambiaron. Con mucho esfuerzo y mucho consenso reformamos la Constitución Provincial. Y nos debemos a los santafesinos, no a ninguna corporación”, disparó.
Del mismo modo, comprometió los esfuerzos presupuestarios que sean necesarios de parte del Ejecutivo para resolver el problema. Pero, insistió: “La noticia de hoy tiene que ser que las instituciones del Estdo trabajamos juntas, nos ponemos de acuerdo; no puede ser que nos peleamos”.
En ese sentido, formuló también un reconocimiento a los ministros de la Corte que, “en los peores momentos de la provincia, estuvieron sentados con nosotros, junto al Ministerio Público, y de eso no nos vamos a olvidar”.
“Si estamos juntos, la provincia invencible va a ser imparable”, completó.