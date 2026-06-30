En un acto de fuerte carga simbólica y política

La Corte Suprema inauguró el nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe

Gutiérrez destacó el esfuerzo institucional y conjunto que atravesó distintos períodos de gobierno, en pos de brindar a los ciudadanos un mejor servicio de Justicia. Pullaro reivindicó la obra pública como motor de crecimiento y lamentó la ausencia de las titulares del Ministerio Público.