En el marco de la inauguración del nuevo edificio de los Tribunales de Santa Fe, los presidentes de los Colegios de Jueces de Primera y Segunda Instancia analizaron el impacto que tendrá la nueva infraestructura en el funcionamiento cotidiano del fuero.
Jueces Penales de Santa Fe destacan que el nuevo edificio de Tribunales permitirá agilizar las audiencias
Representantes de los Colegios de Jueces de Primera y Segunda Instancia coincidieron en que la nueva infraestructura permitirá brindar una mejor respuesta a la ciudadanía, ampliar la capacidad para realizar audiencias y adecuar el funcionamiento del fuero a las exigencias del sistema acusatorio y de los juicios por jurados.
Tanto la jueza María Celeste Minniti como el camarista Alejandro Tizón coincidieron en que las nuevas instalaciones permitirán optimizar el desarrollo de las audiencias, adecuar los espacios al sistema acusatorio y mejorar la atención de quienes acuden a la Justicia.
Justicia como servicio
El presidente del Colegio de Jueces Penales de Segunda Instancia y del Colegio Pleno de Jueces de Santa Fe, Alejandro Tizón, sostuvo que el principal valor de la obra debe medirse por el beneficio que representará para la ciudadanía.
"La Justicia es un poder, pero fundamentalmente es un servicio, y esto le va a permitir a todos aquellos que se acercan a la Justicia tener un lugar donde van a poder ejercer sus derechos", afirmó.
El camarista también destacó que el nuevo edificio permitirá incrementar la capacidad para celebrar audiencias.
Explicó que el sector destinado a los Colegios de Jueces contará con más salas que las disponibles en la actualidad, lo que redundará en una respuesta más rápida. "Va a haber mayor celeridad en la atención de las audiencias penales, donde están en juego la libertad de las personas y los derechos de las víctimas", señaló.
Agilizar y jerarquizar
Por su parte, la presidenta del Colegio de Jueces Penales de Primera Instancia, María Celeste Minniti, remarcó que la nueva sede responde a una necesidad que el fuero venía planteando desde hace tiempo. "Es una obra muy esperada, que se adapta al nuevo sistema penal, con salas de audiencia más amplias previstas para los juicios por jurados", expresó.
La magistrada explicó que la primera instancia penal funcionará en el segundo piso del edificio, donde estarán concentrados los despachos de los jueces, las dependencias de la Oficina de Gestión Judicial, nueve salas de audiencia, dos salas destinadas a juicios por jurados, dos salas de deliberación y la Cámara Gesell.
A su entender, esa organización permitirá optimizar el trabajo diario. "La nueva estructura va a agilizar muchísimo y va a jerarquizar también el trabajo de la justicia penal", sostuvo.
Las declaraciones de ambos magistrados reflejaron la expectativa de quienes desarrollarán su actividad en la nueva sede judicial y coincidieron en señalar que la obra permitirá ofrecer mejores condiciones para el desarrollo de las audiencias y fortalecer la prestación del servicio de Justicia en el fuero penal.