Inauguración

Jueces Penales de Santa Fe destacan que el nuevo edificio de Tribunales permitirá agilizar las audiencias

Representantes de los Colegios de Jueces de Primera y Segunda Instancia coincidieron en que la nueva infraestructura permitirá brindar una mejor respuesta a la ciudadanía, ampliar la capacidad para realizar audiencias y adecuar el funcionamiento del fuero a las exigencias del sistema acusatorio y de los juicios por jurados.