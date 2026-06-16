La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe inaugura este martes el nuevo edificio judicial para la ciudad de Casilda, que concentrará todos los fueros con asiento en esa ciudad, y también albergará a los ministerios públicos de la Acusación y la Defensa, e incluso a los Colegios de Abogados y de Magistrados.
La Corte santafesina inaugura los nuevos tribunales de Casilda
La imponente estructura configura un hito para la historia del Poder Judicial de la región, y concentrará a todos los fueros, el MPA y la Defensa, e incluso colegios de Abogados y Magistrados. En Santa Fe, el estreno de la nueva ala de Tribunales será el 30 de junio.
En tanto, se confirmó la fecha del 30 de junio para la inauguración de la nueva ala del edificio de Tribunales de Santa Fe, aunque en este caso en medio de la tensión producida por la negativa de la Corte a habilitar dependencias al MPA y la Defensa, con el argumento de que ya no pertenecen al Poder Judicial.
En cuanto a Casilda, el acto se realizará a las 11:00 horas y será transmitido en vivo por el canal de YouTube del Poder Judicial. La ceremonia contará con la presencia de la Corte Suprema en pleno y de autoridades del Poder Ejecutivo y Legislativo, tanto locales como provinciales.
Participarán de la ceremonia la totalidad de los integrantes de la Corte santafesina: su presidente Rafael Gutiérrez y los ministros Roberto Falistocco, Eduardo Spuler, Daniel Erbetta, Jorge Baclini, Rubén Weder, junto con la ministra Margarita Zabalza.
El flamante e imponente edificio se ubica en Bv. Ovidio Lagos 1350 y su inauguración es considerada un verdadero hito para la administración judicial de la región.
Con todo, es el corolario de un intenso conflicto que comenzó como un debate sobre la ubicación del edificio y derivó en protestas permanentes, acampes, cortes, manifestaciones, enfrentamientos verbales y una fuerte escalada de tensión.
Al punto que las autoridades llegaron a pedir a la Corte la relocalización solicitada por distintos sectores, buscando alternativas que permitieran destrabar el conflicto. Sin embargo, la respuesta del máximo tribunal fue que la obra debía continuar en el lugar previsto originalmente, conforme al convenio suscripto en 2007, y con todas las autorizaciones ambientales vigentes.
La obra
El edificio se emplaza en un terreno de 3.650 m², delimitado por Bv. Ovidio Lagos y las calles La Rioja y Carlos Casado. Cuenta con una superficie cubierta de 5.703 m², distribuidos en subsuelo, planta baja, tres niveles superiores y salas técnicas en azotea.
La Corte Suprema destaca que el objetivo de esta obra es concentrar toda la actividad judicial en un mismo espacio, garantizando eficiencia, seguridad y accesibilidad.
El edificio incorpora tecnología de última generación, sistemas de climatización VRF con ahorro energético, videovigilancia con inteligencia artificial, control de accesos biométricos y una subestación transformadora propia que asegura provisión eléctrica estable.
La distribución interna contempla dependencias para los Juzgados Civiles, Comerciales y Laborales, el Juzgado de Familia y salas de Oralidad Civil; áreas del Sistema de Justicia Penal (salas adaptadas para IPP, Juicios Orales y Juicios por Jurados), Defensorías y Fiscalías Extrapenales, el Colegio de Abogados y de Magistrados.
Además, incluye espacios complementarios como biblioteca, auditorio, salas de audiencia y Alcaidía con circulación independiente para detenidos.
Asimismo, el edificio cumple con todos los requisitos de accesibilidad universal, incluyendo rampas, ascensores, sanitarios adaptados y servicios complementarios como lactario, dispensers de agua y circulación de emergencia.
La Corte subrayó que el Nuevo Edificio Judicial de Casilda se constituye como un hito arquitectónico y funcional, diseñado para fortalecer el servicio de justicia, acercarlo a la comunidad y consolidar un modelo institucional moderno y transparente.
La ceremonia de inauguración podrá seguirse en vivo desde las 11:00 por el canal de YouTube del Poder Judicial de Santa Fe.