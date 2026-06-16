Este martes

La Corte santafesina inaugura los nuevos tribunales de Casilda

La imponente estructura configura un hito para la historia del Poder Judicial de la región, y concentrará a todos los fueros, el MPA y la Defensa, e incluso colegios de Abogados y Magistrados. En Santa Fe, el estreno de la nueva ala de Tribunales será el 30 de junio.