Pullaro presidió el encuentro

Cuatro temas en la agenda del gabinete santafesino

Alcances de la participación de Santa Fe en Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con Nación; ampliación de un programa de IAPOS, la experiencia con posible proveedores alimentarios y el futuro parque provincial Jaaukanigás analizados por gobernador, ministros y secretarios.