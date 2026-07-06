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Pullaro presidió el encuentro

Cuatro temas en la agenda del gabinete santafesino

Alcances de la participación de Santa Fe en Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas con Nación; ampliación de un programa de IAPOS, la experiencia con posible proveedores alimentarios y el futuro parque provincial Jaaukanigás analizados por gobernador, ministros y secretarios.

El gobernador Pullaro durante una reunión de Gabinete en pasado mes de abril.El gobernador Pullaro durante una reunión de Gabinete en pasado mes de abril.
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El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la reunión del gabinete provincial que tuvo, en agenda, cuatro aspectos centrales que fueron expuestos por otras tantas áreas, entre ellas el futuro parque provincial Jaaukanigas; la extensión del programa Día preventivo del IAPOS; los alcances de la adhesión santafesina al REOR y la ronda de comercio realizada en Rosario con posibles proveedores de alimentos a comedores escolares y comunitarios.

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La reunión tuvo por escenario la gobernación santafesina y se dio después de dos lunes sin encuentros. El primero por feriado y el lunes pasado debido a que al día siguiente se iba a realizar la llamada reunión interministerial en el centro cultural ATE Casa España.

En el encuentro con Pullaro, como es habitual, participaron los integrantes del gabinete y la diputada nacional Gisela Scaglia.

Gisela Scaglia- Di SalvatoreGisela Scaglia. Crédito: Guillermo Di Salvatore

En primer término, fue el ministro de Economía, Pablo Olivares, quien informó sobre las gestiones realizadas la semana pasada ante el gobierno nacional en el marco del programa de asistencia financiera que tomará la provincia del gobierno central tras resolver adherir al Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR). De los $ 400 mil millones que Nación ofreció a la provincia, las tres cuartas partes serán enviadas en pocas semanas, de acuerdo a lo informado al gabinete.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Crédito: Flavio RainaEl ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. Crédito: Flavio Raina

Olivares dio detalles de la estrategia de la provincia en el Régimen y de negociaciones que se llevan adelante con el gobierno central para la posible cesión de inmuebles en territorio santafesino.

Mirá tambiénPullaro delegó en Olivares la gestión de adelantos financieros de Santa Fe ante Nación

En otra parte de la reunión, el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez, adelantó aspectos del futuro parque provincial Jaaukanigás cuyo mensaje será enviado a Legislatura en el mes de agosto. El futuro parque será asentado sobre tierras fiscales -especialmente islas- y será para uso muy restrictivo en materia de turismo. Valiéndose de cartografía, se explicó la zona a comprender en el dpto General Obligado.

En tanto, autoridades de Salud y del IAPOS evaluaron en forma satisfactoria.

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