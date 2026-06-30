"Este es el momento de acelerar y terminar con los cambios y transformaciones que hemos iniciado hace treinta meses", remarcó el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro. "Salgan y en clave política empiecen a capitalizar los cambios que llevamos adelante", arengó.
Pullaro instó a poner en clave política y capitalizar los cambios realizados en Santa Fe
El gobernador pidió acelerar las transformaciones que lleva adelante la gestión. Tecnología, justicia y educación fueron los ejes del concurrido encuentro.
El gobernador cerró la nueva jornada interministerial convocada bajo el slogan "construyendo una democracia de soluciones. Cómo la democracia genera soluciones" que tuvo como presentador y moderador al secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido, y como expositores a Ignacio Tabares (Secretario de Tecnologías para la Gestión); Santiago Mascheroni (secretario de Justicia) y María Martín (Educación). El cierre a cargo de la diputada Gisela Scaglia y del propio Pullaro. Ambos terminaron solos en el escenario para el cierre de la jornada ya en clave electoral.
Todos ellos estuvieron en el escenario colmado hasta el cierre. "Atrás de cada solución hay una persona" subrayó Scaglia quien instó a cuidar al gobernador en estos seis meses de trabajo para finalizar el año y en el próximo "los santafesinos definirán si continuamos o quieren que nos vayamos", remarcó.
Pullaro destacó "el orgullo de todo lo que logramos hacer en estos 30 meses de gestión". Se referenció en Lionel Scaloni marcando que "tenemos un método de trabajo basado en el diseño, la ejecución, el seguimiento y el control de las políticas públicas. Somos un equipo que entiende que está al servicio de la sociedad para cambiar y mejorar la vida de los santafesinos".
A la hora de hablar de transformaciones se detuvo en seguridad. "Estamos terminando el semestre con menos de 70 homicidios. Es increíble la tarea que realizamos en seguridad pública, pero eso no hubiera sido posible sin una Legislatura que acompañó las reformas, ni sin fiscales, defensores y jueces que entendieron hacia dónde iba el Gobierno y qué necesitaba la sociedad".
Recordó que "prometimos que íbamos a garantizar 180 días de clases y este año vamos a superar los 187. También dijimos que íbamos a impulsar una fuerte infraestructura para la producción y hoy estamos haciendo rutas, caminos a los puertos y gasoductos que durante mucho tiempo parecían un sueño. Ese mismo proceso de transformación puede verse en cada una de las áreas del Gobierno".
Insistió en que "cuando no se roba, la plata alcanza, porque estamos haciendo obras en un momento muy difícil para la República Argentina. Lo logramos reduciendo costos y administrando con eficiencia los recursos públicos. De esa manera estamos cambiando la provincia de Santa Fe. Tenemos que sentirnos orgullosos de lo conseguido, pero este es el momento de acelerar y terminar las transformaciones que venimos llevando adelante".
Pullaro planteó los desafíos para la segunda mitad del mandato: "Cuando lleguen tiempos mejores, a Santa Fe no la va a parar nadie. Durante estos años logramos instalar la idea de la provincia invencible. Ahora, en los próximos seis meses, tenemos que transformarnos en la Provincia Imparable de Santa Fe".
Área por área
- Ignacio Tabares repasó los avances del programa Territorio Barrio Digital, orientado a garantizar el acceso a herramientas y derechos digitales, y sostuvo que la modernización del Estado permite ofrecer respuestas más ágiles a la ciudadanía. Mencionó la implementación del sistema Timbó, el proceso de despapelización administrativa y el funcionamiento del sistema Lince, que ya permitió resolver más de 500 casos.
- Santiago Mascheroni explicó cómo las reformas impulsadas en el sistema judicial generan respuestas más eficientes, entre ellas la implementación de los juicios por jurados.
- María Martín destacó el cumplimiento del calendario escolar, las inversiones en infraestructura educativa y el desarrollo de programas como Plan Raíz, Mil Aulas y el Fondo de Asistencia para Necesidades Inmediatas (FANI).
"Democracia de soluciones"
"Nosotros entendemos que la mejor manera de reconciliar a la democracia con la gente, a la política con la gente, es demostrarle a la gente que la democracia sirve y sirve cuando ofrece soluciones a los problemas de la gente" le dijo a El Litoral, el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.
El funcionario, encargado de organizar y moderar el encuentro señaló que los expositores invitados en la ocasión "pudieron contar lo que están haciendo para resolver problemas con los que nos encontramos cuando empezamos el gobierno. El área de Tecnología para la Gestión con todo el proceso de digitalización del estado santafesino, proceso que hoy tuvo un hito fundamental, hoy (por ayer) es el último día y trajimos acá el último expediente en papel que se originó en el Estado. A partir de mañana todo se origina por la vía digital. También contamos cómo se aplica la inteligencia artificial a a través de Lince, en la búsqueda de esclarecer delitos. Más de 500 delitos esclarecidos a través del sistema Lince".
Detalló Cándido que el secretario de Justicia dio cuenta de las reformas que se llevaron adelante en la materia: juicio por jurados, avances en materia de oralidad, reforma del sistema procesal penal, las reformas en materia civil y comercial que tienen por objeto facilitar la vida cotidiana de la gente. En tanto, Educación detalló avances en materia de calidad educativa, el plan Raíz y los resultados, lo que se está haciendo en aquellos casos de los chicos que a pesar de la de la implementación del plan siguen con dificultades para le escribir. Es un plan remedial donde se trabaja chico por chico con una maestra específicamente lectoescritura y los resultados en materia de infraestructura educativa".