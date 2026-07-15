El dólar cerró con movimientos mixtos en la jornada, con estabilidad en varias entidades bancarias y descensos en los segmentos paralelos. El dólar blue finalizó en $1.500 para la compra y $1.520 para la venta, con una baja del 0,33%.
En vivo: así cotiza el dólar hoy, miércoles 15 de julio, en Argentina
El mercado cambiario mostró así una jornada con leves retrocesos en los dólares alternativos y estabilidad en las pizarras bancarias.
El dólar MEP también registró una caída del 0,56% y terminó en $1.512,65 para la compra y $1.513,28 para la venta.
A qué hora cierra el dólar
La cotización del dólar oficial, regulada por el Banco Central (BCRA), se actualiza hasta las 15 durante los días hábiles, coincidiendo con el horario de atención de las entidades bancarias.
Cotización del dólar blue, MEP y mayorista
Dólar blue: $1.500,00 para la compra / $1.520,00 para la venta (-0,33%).
Spread: $20,00.
Dólar MEP: $1.505,70 para la compra / $1.508,02 para la venta (-0,91%).
Spread: $2,32.
Dólar mayorista: $1.462,50 para la compra / $1.471,50 para la venta (-0,71%).
Spread: $9,00.
Cotización del dólar en bancos
Dólar Banco Santa Fe: $1.375 compra / $1.430 venta
Dólar Banco Entre Ríos: $1.410 compra / $1.460 venta
Dólar Banco Nación: $1.460 compra / $1.510 venta
Dólar Banco Bica: $1.461 compra / $1.520 venta