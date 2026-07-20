Tras la finalización del Mundial 2026, el árbitro de AFA Joaquín Urbani realizó un análisis sobre el desempeño arbitral durante la competencia, las modificaciones implementadas en el reglamento y el impacto de la tecnología en la toma de decisiones.
Cambios en las reglas, VAR y polémicas del Mundial: el análisis de un árbitro
Joaquín Urbani, juez de AFA, analizó su experiencia tras la Copa del Mundo, valoró el desempeño de los jueces durante el torneo y explicó cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir a reducir errores.
Desde su experiencia dentro del fútbol argentino, Urbani consideró que el trabajo de los árbitros durante el certamen internacional fue positivo y valoró las herramientas incorporadas por la FIFA para mejorar el desarrollo de los partidos.
En ese sentido, destacó los cambios reglamentarios que apuntan a reducir las interrupciones y aumentar el tiempo efectivo de juego. “Las novedades son positivas porque muchas apuntan a la menor pérdida de juego neto posible. Creo que en general fueron muy positivas”, señaló.
El desafío de reducir los errores
Urbani también se refirió al uso de la tecnología y consideró que el VAR cumple un rol importante como apoyo para los árbitros, especialmente en situaciones difíciles de observar en tiempo real.
“Todo lo que sea para disminuir el error está bueno”, afirmó, aunque aclaró que algunas cuestiones, como las simulaciones, pueden ser complejas de evaluar durante el desarrollo del partido.
“Lo de la simulación es algo que no nos va a pegar de lleno a nosotros, porque justamente es algo que aplica el VAR”, explicó. El árbitro destacó que conocer a los futbolistas puede ser una ventaja para quienes dirigen habitualmente en una misma competencia, ya que permite interpretar mejor determinadas acciones.
“Uno acá, por ejemplo, en la liga de a poquito vas conociendo un poco a los jugadores y sabés cada uno qué manías tiene”, comentó.
Sin embargo, remarcó que la concentración y la observación siguen siendo claves para diferenciar una infracción real de un intento de engaño.
De Entre Ríos al arbitraje
Durante la entrevista, Urbani también repasó su recorrido personal. El árbitro, oriundo de Entre Ríos, contó que llegó a la provincia de Santa Fe en 2019 para estudiar y que comenzó su carrera dentro del arbitraje en 2022.
“Salió bastante una idea repentina, bastante de la nada. Me comuniqué con el presidente del colegio en ese momento, arranqué a hacer el curso y dos meses después debuté en las inferiores”, relató.
Para el árbitro, la vocación es un aspecto fundamental para poder sostener una carrera marcada por las críticas y la exposición constante. “Primero creo que te tiene que gustar sí o sí. No es fácil trabajar en un ámbito donde se te está cuestionando permanentemente y si eso no te gusta estás complicado”, sostuvo.
Además, resaltó la importancia de desarrollar personalidad y carácter para tomar decisiones dentro del campo de juego. “Un árbitro se va haciendo con el correr de los partidos, de los años. Cada uno tiene su forma, su estilo, pero creo que la personalidad y el carácter son fundamentales”, expresó.
La preparación física y mental
Urbani remarcó que el entrenamiento es una parte esencial de la profesión y que la preparación se refleja luego en los partidos. “Hay que estar bien físicamente. Por suerte tenemos un profe ahí en la liga que nos entrena muy bien y eso después se ve reflejado”, explicó.
También habló sobre la presión que deben manejar los árbitros y la necesidad de mantenerse imparciales frente a los reclamos de los equipos. “Cualquier decisión que tomes va a estar cuestionada, pero eso es normal. A todos en todos los niveles pasa y no queda otra que acostumbrarse a eso”, indicó.
En relación con su función dentro del campo, sostuvo que el árbitro debe mantenerse en una posición neutral. “Ambos equipos quieren ganar. Cada uno quizá va a querer inclinar la balanza para su lado y vos tenés que estar siempre en el punto neutro para tomar las mejores decisiones”, afirmó.
Las polémicas del Mundial
Consultado por las jugadas discutidas durante el torneo, incluidas algunas vinculadas a la Selección Argentina, Urbani defendió el trabajo realizado por los jueces y consideró que las decisiones fueron acertadas en términos generales.
“Todas las decisiones en general que se tomaron desde el lado arbitral en el Mundial estuvieron acertadas”, aseguró.
Sobre la posibilidad de llegar algún día a dirigir una Copa del Mundo, destacó que es un objetivo que requiere años de esfuerzo y constancia. “El árbitro desingnado abrá tenido ese árbitro 20 o 25 años para llegar ahí. Hace mucho tiempo, mucho trabajo, muchos partidos. Se ve reflejado justamente en esa emoción del árbitro”, señaló.
Finalmente, Urbani aseguró que está preparado para continuar en la actividad y afrontar los desafíos que implica la profesión. “Hay partidos buenos y partidos malos, pero me gusta y eso es lo importante”, concluyó.