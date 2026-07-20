#HOY:

Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
Mirada técnica

Cambios en las reglas, VAR y polémicas del Mundial: el análisis de un árbitro

Joaquín Urbani, juez de AFA, analizó su experiencia tras la Copa del Mundo, valoró el desempeño de los jueces durante el torneo y explicó cómo las herramientas tecnológicas pueden contribuir a reducir errores.

El torneo internacional incorporó modificaciones para mejorar el juego. Crédito: REUTERS.El torneo internacional incorporó modificaciones para mejorar el juego. Crédito: REUTERS.
 13:24
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Tras la finalización del Mundial 2026, el árbitro de AFA Joaquín Urbani realizó un análisis sobre el desempeño arbitral durante la competencia, las modificaciones implementadas en el reglamento y el impacto de la tecnología en la toma de decisiones.

Desde su experiencia dentro del fútbol argentino, Urbani consideró que el trabajo de los árbitros durante el certamen internacional fue positivo y valoró las herramientas incorporadas por la FIFA para mejorar el desarrollo de los partidos.

Mirá tambiénLa FIFA confirmó los árbitros para la final del Mundial 2026

En ese sentido, destacó los cambios reglamentarios que apuntan a reducir las interrupciones y aumentar el tiempo efectivo de juego. “Las novedades son positivas porque muchas apuntan a la menor pérdida de juego neto posible. Creo que en general fueron muy positivas”, señaló.

El desafío de reducir los errores

Urbani también se refirió al uso de la tecnología y consideró que el VAR cumple un rol importante como apoyo para los árbitros, especialmente en situaciones difíciles de observar en tiempo real.

“Todo lo que sea para disminuir el error está bueno”, afirmó, aunque aclaró que algunas cuestiones, como las simulaciones, pueden ser complejas de evaluar durante el desarrollo del partido.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Final - Spain v Argentina - New York/New Jersey Stadium, East Rutherford, New Jersey, U.S. - July 19, 2026 Referee Slavko Vincic, assistant referees Tomaz Klancik and Andraz Kovacic, 4th official Adham Makhadmeh and reserve assistant referee Mohammed Alkalaf pose for a photo with their medals during the presentation REUTERS/Hannah MckayEl Mundial dejó cambios en las reglas y nuevas herramientas tecnológicas.

“Lo de la simulación es algo que no nos va a pegar de lleno a nosotros, porque justamente es algo que aplica el VAR”, explicó. El árbitro destacó que conocer a los futbolistas puede ser una ventaja para quienes dirigen habitualmente en una misma competencia, ya que permite interpretar mejor determinadas acciones.

“Uno acá, por ejemplo, en la liga de a poquito vas conociendo un poco a los jugadores y sabés cada uno qué manías tiene”, comentó.

Sin embargo, remarcó que la concentración y la observación siguen siendo claves para diferenciar una infracción real de un intento de engaño.

De Entre Ríos al arbitraje

Durante la entrevista, Urbani también repasó su recorrido personal. El árbitro, oriundo de Entre Ríos, contó que llegó a la provincia de Santa Fe en 2019 para estudiar y que comenzó su carrera dentro del arbitraje en 2022.

“Salió bastante una idea repentina, bastante de la nada. Me comuniqué con el presidente del colegio en ese momento, arranqué a hacer el curso y dos meses después debuté en las inferiores”, relató.

Urbani destacó el trabajo de los jueces durante el torneo. Crédito: Flavio Raina.Urbani destacó el trabajo de los jueces durante el torneo. Crédito: Flavio Raina.

Para el árbitro, la vocación es un aspecto fundamental para poder sostener una carrera marcada por las críticas y la exposición constante. “Primero creo que te tiene que gustar sí o sí. No es fácil trabajar en un ámbito donde se te está cuestionando permanentemente y si eso no te gusta estás complicado”, sostuvo.

Además, resaltó la importancia de desarrollar personalidad y carácter para tomar decisiones dentro del campo de juego. “Un árbitro se va haciendo con el correr de los partidos, de los años. Cada uno tiene su forma, su estilo, pero creo que la personalidad y el carácter son fundamentales”, expresó.

La preparación física y mental

Urbani remarcó que el entrenamiento es una parte esencial de la profesión y que la preparación se refleja luego en los partidos. “Hay que estar bien físicamente. Por suerte tenemos un profe ahí en la liga que nos entrena muy bien y eso después se ve reflejado”, explicó.

También habló sobre la presión que deben manejar los árbitros y la necesidad de mantenerse imparciales frente a los reclamos de los equipos. “Cualquier decisión que tomes va a estar cuestionada, pero eso es normal. A todos en todos los niveles pasa y no queda otra que acostumbrarse a eso”, indicó.

En relación con su función dentro del campo, sostuvo que el árbitro debe mantenerse en una posición neutral. “Ambos equipos quieren ganar. Cada uno quizá va a querer inclinar la balanza para su lado y vos tenés que estar siempre en el punto neutro para tomar las mejores decisiones”, afirmó.

Las polémicas del Mundial

Consultado por las jugadas discutidas durante el torneo, incluidas algunas vinculadas a la Selección Argentina, Urbani defendió el trabajo realizado por los jueces y consideró que las decisiones fueron acertadas en términos generales.

“Todas las decisiones en general que se tomaron desde el lado arbitral en el Mundial estuvieron acertadas”, aseguró.

Sobre la posibilidad de llegar algún día a dirigir una Copa del Mundo, destacó que es un objetivo que requiere años de esfuerzo y constancia. “El árbitro desingnado abrá tenido ese árbitro 20 o 25 años para llegar ahí. Hace mucho tiempo, mucho trabajo, muchos partidos. Se ve reflejado justamente en esa emoción del árbitro”, señaló.

Finalmente, Urbani aseguró que está preparado para continuar en la actividad y afrontar los desafíos que implica la profesión. “Hay partidos buenos y partidos malos, pero me gusta y eso es lo importante”, concluyó.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
#TEMAS:
Revista Viví Mejor
Viví Mejor - Entrevistas
Viví Mejor - Bienestar
Viví Mejor - Salud
Videos
Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026
AFA
FIFA
CYD Litoral
VAR

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro