Después de la derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026, Leandro Paredes volvió a mostrarse públicamente con una imagen que llevó tranquilidad a los hinchas. La fotografía fue compartida por su esposa, Camila Galante, quien también le dedicó un emotivo mensaje de apoyo en las redes sociales.
La foto de Leandro Paredes con sus medallas que dio de qué hablar tras el Mundial 2026
Camila Galante compartió la postal junto a un sentido mensaje de apoyo, mientras el futbolista recibió el cariño de su familia, vecinos e hinchas tras regresar a la Argentina.
El volante, que había sido visto con un gesto serio al arribar al país junto al resto del plantel, recuperó la sonrisa tras reencontrarse con el cariño de los fanáticos y de su familia.
El recibimiento que cambió su ánimo
Tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, Paredes y sus compañeros sintieron el afecto de los hinchas durante el traslado hacia el predio de la AFA.
Más tarde, al llegar a su casa, el futbolista fue recibido por vecinos que lo esperaban con carteles, muestras de cariño y pedidos de autógrafos en figuritas.
Ese cálido recibimiento quedó reflejado en una imagen compartida por Camila Galante, donde el mediocampista aparece sonriendo mientras sostiene las medallas obtenidas en los Mundiales de Qatar 2022 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.
Junto a la publicación, la empresaria escribió: "Orgullo y admiración. Te amo infinitamente".
El emotivo mensaje
Horas después de la final, familiares de varios futbolistas argentinos utilizaron las redes sociales para expresar su apoyo al plantel. Camila Galante fue una de las primeras en dedicarle un mensaje a Paredes.
"Dejaste el alma en cada partido, en cada minuto, defendiendo esta camiseta que tanto amás. Llegar a una final del mundo no lo hace cualquiera, pero con todo el sacrificio y disciplina ustedes lo lograron una vez más", expresó.
También destacó el orgullo que sienten sus hijos al verlo representar a la Selección Argentina. "Dos de nuestros hijos son grandes y ya entienden y no sabés el orgullo que tienen al hablar de vos, te miran con los ojos llenos de admiración", escribió.
Reconocimiento más allá del resultado
En el tramo final de su publicación, Galante remarcó que el valor de Paredes trasciende cualquier resultado deportivo.
"Sos enorme, mi amor, pero para nosotros no necesitás una copa para ser grande. Tu grandeza está en los valores que nos transmitís, en el ejemplo que das, en la persona que sos cuando estás adentro de casa", señaló.
Además, agradeció el esfuerzo realizado durante el torneo y destacó la fortaleza para seguir adelante después de una derrota.
"Gracias por enseñarnos a que hay que darlo todo sin guardarse nada y seguir adelante aunque el dolor sea grande. Gracias por permitirnos acompañarte en este camino. Ustedes ya son campeones de todo", concluyó.