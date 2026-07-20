La dura derrota por 1-0 ante España en la final de la Copa del Mundo 2026 caló profundo en la Selección Argentina. Tras retirarse del MetLife Stadium de Nueva Jersey en absoluto silencio, los futbolistas del plantel albiceleste comenzaron a volcar sus sensaciones en las redes sociales.
El sugestivo posteo de Lautaro Martínez tras perder la final
El delantero del Inter, autor de tres goles en la competencia, expresó su dolor por el subcampeonato ante España y dejó una frase que abrió las especulaciones sobre la decisión de Lionel Scaloni de no darle minutos.
Entre todas los mensajes de agradecimiento y dolor, hubo uno que captó rápidamente la atención de los hinchas: la publicación de Lautaro Martínez.
El delantero bahiense, que venía de ser héroe en las instancias previas —como en aquel recordado triunfo ante Inglaterra— y convirtió tres tantos a lo largo del certamen, no sumó un solo minuto en el partido decisivo. A través de su cuenta oficial, "El Toro" expresó su orgullo por la entrega del equipo, pero deslizó una frase que llamó la atención.
Entre la frustración y las interpretaciones
"Lo intentamos, por segundo Mundial consecutivo llegamos a una final del mundo, pero esta vez no se nos dio. Siento tanto orgullo de ser argentino", comenzó escribiendo el atacante del Inter de Milán. Sin embargo, el tramo más comentado de su mensaje llegó inmediatamente después:
"Me hubiese gustado intentar ayudar al equipo adentro de la cancha pero bueno..."
Ese punto suspensivo y la muletilla del final abrieron un abanico de especulaciones entre los fanáticos. ¿Fue un directo reproche hacia la conducción técnica de Lionel Scaloni? ¿O simplemente la descarga de impotencia por las adversas circunstancias del juego?
Cabe recordar que el desarrollo del encuentro condicionó seriamente el margen de maniobra del entrenador de Pujato: Argentina debió agotar variantes por molestias físicas de piezas clave en el fondo como Cristian "Cuti" Romero, Lisandro Martínez y Gonzalo Montiel, a lo que se sumó la expulsión de Enzo Fernández en el tramo complementario.
La decisión táctica en el alargue
Cuando el trámite exigía el último cambio en la prórroga y la Selección aguantaba con diez hombres, Scaloni decidió resguardar la estructura defensiva e ingresar a Marcos Senesi por Julián Álvarez para armar una línea de cinco en el fondo, dejando a Lautaro sin la posibilidad de saltar al campo.
Pese al sabor amargo de la definición, el atacante formado en Racing ha sido una pieza fundamental durante todo el ciclo de la "Scaloneta". Aunque en Qatar 2022 perdió la titularidad ante la irrupción de Álvarez por llegar con molestias físicas, su compromiso y efectividad viniendo desde el banco mantuvieron intacto su rol protagónico dentro del grupo.
Para cerrar su mensaje, el goleador priorizó la gratitud hacia la hinchada: "Gracias a toda la gente que nos acompañó en toda esta Copa del Mundo recorriendo kilómetros y kilómetros para estar cerca nuestro y a toda la gente que bancó desde cada rincón de nuestro país", concluyó, acompañando sus palabras con la bandera argentina y dos manos en señal de agradecimiento.