La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un video en sus redes sociales para reconocer el apoyo que recibió la Selección argentina durante su regreso al país, luego de finalizar como subcampeona del Mundial 2026 tras perder la final frente a España.
La AFA homenajeó a la Selección argentina con un emotivo video tras el masivo recibimiento de los hinchas
La AFA publicó un emotivo video para homenajear a la Selección argentina tras su regreso al país. Miles de hinchas acompañaron al plantel y reafirmaron su apoyo luego del subcampeonato en el Mundial 2026.
Las imágenes recopilan algunos de los momentos más destacados de la bienvenida que miles de fanáticos le brindaron al plantel conducido por Lionel Scaloni. Con banderas, camisetas, aplausos y cánticos, los hinchas volvieron a expresar su respaldo al equipo, pese a la derrota en el partido decisivo.
Conexión y orgullo
En la publicación, la AFA resaltó la conexión que existe entre la Selección y el pueblo argentino, además del orgullo por el desempeño del equipo a lo largo del certamen. El mensaje también pone en valor el esfuerzo de un plantel que volvió a ubicarse entre los mejores seleccionados del mundo.
El arribo de la delegación estuvo acompañado por una multitud que siguió el recorrido del micro y se acercó para saludar a los futbolistas.
El reconocimiento de los simpatizantes se produjo después de la caída por 1 a 0 frente a España en el tiempo suplementario de la final, resultado que impidió que Argentina lograra el bicampeonato mundial.
Es viral
El homenaje audiovisual de la AFA tuvo una amplia repercusión en las redes sociales y se sumó a las publicaciones realizadas por varios integrantes del plantel. Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Lautaro Martínez y otros jugadores compartieron mensajes en los que manifestaron su tristeza por el desenlace del torneo, aunque también agradecieron el apoyo constante recibido durante toda la competencia.
Con este video, la entidad que conduce el fútbol argentino volvió a destacar el vínculo entre la Selección y sus hinchas, quienes acompañaron al equipo tanto en los momentos de gloria como después de la final, reafirmando el reconocimiento a una campaña que volvió a ilusionar al país.