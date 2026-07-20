Tras la derrota en la final

El Gobierno confirmó que no habrá festejos por el regreso de la Selección argentina

La Casa Rosada descartó la posibilidad de un feriado nacional y anunció que el plantel será recibido con un acto protocolar en Ezeiza. La decisión responde al pedido de los jugadores, que optaron por no realizar celebraciones tras la caída frente a España en la final del Mundial 2026.