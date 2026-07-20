El Gobierno nacional confirmó que este lunes no habrá festejos por el regreso de la Selección argentina tras la derrota ante España en la final del Mundial 2026 y que la recepción del plantel se limitará a un acto protocolar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
El Gobierno confirmó que no habrá festejos por el regreso de la Selección argentina
La Casa Rosada descartó la posibilidad de un feriado nacional y anunció que el plantel será recibido con un acto protocolar en Ezeiza. La decisión responde al pedido de los jugadores, que optaron por no realizar celebraciones tras la caída frente a España en la final del Mundial 2026.
La decisión implicó un cambio de planes para la administración de Javier Milei, que había evaluado decretar un feriado nacional para facilitar una eventual celebración popular en caso de que el equipo de Lionel Scaloni regresara con el título. Sin embargo, el propio plantel manifestó que no tenía ánimo para realizar festejos luego de perder la final por 1 a 0.
"La determinación es de los jugadores. No hay ánimo de celebración, según trasladaron", señaló una fuente oficial.
Messi viajará directamente a Miami
Uno de los factores que terminó de modificar la organización fue la decisión del capitán Lionel Messi de trasladarse directamente a Miami, donde continuará con sus compromisos deportivos, sin realizar una escala previa en Argentina.
Mientras tanto, la delegación que llegará al país será reducida y aterrizará en Ezeiza alrededor de las 19.
Desde el Gobierno explicaron que el vínculo con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se mantiene a través de su presidente, Claudio "Chiqui" Tapia, y de un interlocutor cercano a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Un recibimiento sin celebración
El operativo de recepción es coordinado por el Ministerio de Seguridad de la Nación junto con Aerolíneas Argentinas y contempla un protocolo institucional para recibir a los futbolistas.
Entre las medidas previstas, habrá una guardia de honor del Regimiento de Granaderos para acompañar el descenso del plantel, integrado por los subcampeones del mundo.
Una vez concluido el recibimiento, está previsto que los jugadores se trasladen al predio de la AFA en Ezeiza.
"Probablemente vayan al predio de AFA, cenen y luego cada uno siga su camino", indicó un funcionario nacional.
El feriado quedó descartado
Aunque en un primer momento el Gobierno había analizado la posibilidad de declarar un feriado nacional para permitir una celebración masiva, la iniciativa quedó suspendida tras conocerse la postura del cuerpo técnico y de los futbolistas.
Incluso, desde la Casa Rosada descartaron que un eventual homenaje pueda trasladarse al martes, ya que consideran que no existen condiciones para organizar un festejo posterior.
De todos modos, las autoridades esperaban ordenar primero la comunicación interna antes de oficializar la decisión mediante un comunicado.
Operativo de seguridad
En paralelo, la Casa Rosada amaneció este lunes con un importante operativo de seguridad y accesos restringidos.
Fuentes del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires indicaron que los vallados y cortes de tránsito se mantendrán al menos hasta el mediodía, mientras se coordinan las acciones con el Gobierno nacional para el arribo de la delegación argentina.
Con el regreso del plantel previsto para la tarde y sin actividades públicas programadas, el seleccionado pondrá fin a su participación en el Mundial 2026 con un recibimiento institucional, lejos de las multitudinarias caravanas que acompañaron la consagración de Qatar 2022.