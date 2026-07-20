La delegación de la Selección Argentina ya se encuentra en suelo nacional tras su participación en el Mundial 2026. El vuelo que trasladó a los futbolistas y al cuerpo técnico aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza esta tarde, luego de la derrota por 1 a 0 frente a España en la final disputada en Nueva York. Sin embargo, el arribo del plantel estuvo marcado por una ausencia central: Lionel Messi no regresó en el chárter conjunto y viaja directamente hacia la ciudad de Rosario en un avión privado.
¿Cuándo llegará Lionel Messi a la Argentina?
El capitán de la Selección Argentina no regresó a Ezeiza con el resto de la delegación nacional. Tras la final ante España en Nueva York, el "10" se trasladó a Miami y desde allí emprenderá un vuelo directo hacia su ciudad natal para reencontrarse con sus seres queridos y recargar energías.
Un regreso diferenciado tras el desgaste mundialista
El avión que transportó al grueso de los subcampeones del mundo tocó pista en Buenos Aires para dar por concluida la logística de la Copa del Mundo. El "10" argentino optó por modificar su itinerario final en Estados Unidos: tras dejar la concentración en Nueva York, se dirigió a Miami y, según trascendió, volará sin escalas hacia la terminal aérea rosarina, estimándose su llegada para este martes a primera hora.
Junto con el capitán, el mediocampista Rodrigo De Paul fue otro de los futbolistas que tampoco formó parte de la comitiva que regresó de manera inmediata a la Argentina, eligiendo rutas alternativas para el inicio de su período de descanso. Para Messi, el retorno prioritario a Rosario representa la oportunidad de tomarse unos días de licencia junto a sus afectos más cercanos, tras una competencia que demandó un enorme desgaste tanto en lo físico como en lo emocional.
El factor familiar y la salud de Jorge Messi
Más allá de la necesidad de descanso antes de reincorporarse a las filas del Inter de Miami, la decisión de Messi de volar directamente a su ciudad natal responde a motivos estrictamente familiares. Durante el transcurso del certamen, luego del debut frente a Argelia en el que convirtió y se mostró notablemente conmovido, el propio futbolista reconoció públicamente que le tocaba atravesar un frente personal complejo y ajeno a la actividad deportiva.
Posteriormente, el entorno del jugador aclaró que la preocupación estaba vinculada a un problema de salud de su padre, Jorge Messi. Aunque la familia confirmó con el correr de los días que el panorama presentaba una evolución favorable y se encontraba bajo un estricto seguimiento médico, la situación le impidió a su padre viajar a acompañarlo durante la competencia, rompiendo una costumbre asentada en citas mundialistas previas como la de Qatar.
El cierre de una etapa competitiva
A sus 39 años, el astro rosarino completó la que podría consolidarse como su última Copa del Mundo, habiendo sido una pieza determinante en la estructura del equipo para alcanzar una nueva final ecuménica. Con el plantel ya asentado en Buenos Aires y sin esquemas oficiales de festejos multitudinarios programados en la capital, el foco del capitán se traslada al ámbito privado de su hogar en la provincia de Santa Fe, buscando el resguardo de su círculo íntimo tras el cierre de un ciclo de máxima exigencia internacional.