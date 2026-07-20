Vuelo directo a Rosario

¿Cuándo llegará Lionel Messi a la Argentina?

El capitán de la Selección Argentina no regresó a Ezeiza con el resto de la delegación nacional. Tras la final ante España en Nueva York, el "10" se trasladó a Miami y desde allí emprenderá un vuelo directo hacia su ciudad natal para reencontrarse con sus seres queridos y recargar energías.