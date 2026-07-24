El fútbol argentino quedó de luto este viernes por la muerte de Ceferino Díaz, exvolante central de extensa trayectoria en el ascenso y recordado capitán de Olimpo de Bahía Blanca durante la campaña que terminó con el primer ascenso del club a Primera División.
Murió Ceferino Díaz, exjugador de Unión y capitán del histórico ascenso de Olimpo
El exvolante había atravesado una grave enfermedad. Jugó en el Tatengue entre 2003 y 2004 y fue una figura central del primer ascenso de Olimpo a Primera.
El exfutbolista tenía 53 años y había atravesado una grave enfermedad, según informó el portal Noticias de Necochea. A lo largo de su carrera también vistió las camisetas de Unión, Quilmes, Argentinos Juniors y Deportivo Quito, entre otros equipos.
El recuerdo de Unión
Díaz jugó en Unión de Santa Fe durante las temporadas 2003 y 2004. Tras conocerse la noticia, la institución rojiblanca publicó un mensaje para despedir al exfutbolista.
“El club lamenta con pesar el fallecimiento de Ceferino Díaz, ex jugador Tatengue entre los años 2003 y 2004. Acompañamos a familiares y amigos en este difícil momento”, expresó Unión a través de sus cuentas oficiales.
Capitán de un ascenso histórico
Uno de los momentos más importantes de su trayectoria ocurrió en Olimpo, donde fue capitán del plantel dirigido por Gustavo Alfaro que consiguió el primer ascenso de la institución bahiense a la máxima categoría.
El 27 de diciembre de 2001, el conjunto aurinegro venció 4-0 a Instituto en el estadio Roberto Carminatti y aseguró el salto a Primera. Díaz convirtió dos goles durante aquella jornada decisiva y quedó identificado como uno de los referentes de ese equipo.
Olimpo también lo despidió en sus redes sociales y recordó su papel en aquella campaña. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ceferino Díaz, capitán de nuestro primer ascenso a Primera División”, manifestó el club.
Una extensa trayectoria
Nacido futbolísticamente en Defensores de Juan Nepomuceno Fernández, Díaz debutó en 1987 y desarrolló una carrera que incluyó pasos por Jorge Newbery de Lobería, Huracán de Tres Arroyos, Almirante Brown de Arrecifes, Cipolletti y Guillermo Brown de Puerto Madryn.
También jugó en Quilmes, Argentinos Juniors y Deportivo Quito de Ecuador, donde tuvo su única experiencia internacional durante el primer semestre de 2002. Se retiró en 2007 con la camiseta de Defensores de Fernández.
La Liga Necochea de Fútbol lo definió como un emblema de la región y acompañó a sus familiares y allegados. En 1993, Díaz había sido campeón con Defensores y terminó con una sequía de 25 años sin títulos para la institución.