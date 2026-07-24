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Cuándo vuelve a jugar Unión después de visitar a Platense

El Tate visitará a Gimnasia de Mendoza por la tercera fecha de la Zona A, luego de la postergación del partido con Lanús. Día, horario, estadio y cómo ver en vivo el próximo compromiso del equipo de Madelón.

Unión-Platense | Vicente López | Clausura 2026, Fecha 1. Foto: Juan Manuel FogliaUnión-Platense | Vicente López | Clausura 2026, Fecha 1. Foto: Juan Manuel Foglia
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Unión ya tiene confirmado su próximo compromiso en el Torneo Clausura 2026. Tras el empate ante Platense en Vicente López, el equipo dirigido por Leonardo Madelón volverá a jugar fuera de Santa Fe.

El encuentro será el sábado 1 de agosto, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza. El cruce corresponde a la tercera fecha de la Zona A y se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.

Mirá tambiénAsí quedó la tabla del Torneo Clausura tras el empate de Unión con Platense

Día, hora y sede

El Tate tendrá una semana completa para preparar el viaje a Mendoza, ya que su partido de la segunda fecha ante Lanús fue reprogramado por la participación del Granate en una competencia internacional.

Por ese motivo, Unión disputará primero la tercera jornada y luego recuperará el encuentro pendiente. La visita a Gimnasia fue programada para el sábado 1 de agosto a las 15.30. La Liga Profesional confirmó el cronograma.

Tapada de Mansilla | Unión-Lanús | Torneo Apertura | Estadio Lanús. Foto: Juan Manuel FogliaUnión-Lanús tendrá que esperar unos días más. Foto: Juan Manuel Foglia

Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs. Unión

El partido podrá seguirse en vivo por ESPN Premium. Además, El Litoral realizará la cobertura con la previa, el minuto a minuto y las principales repercusiones desde Mendoza.

Gimnasia comenzó el Clausura con una victoria por 1 a 0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo mendocino volverá a presentarse en su estadio frente al conjunto rojiblanco.

Unión vs. Gimnasia de Mendoza. Foto: Manuel FabatíaUnión 4, Gimnasia (M) 0, el último antecedente. Foto: Manuel Fabatía

El último antecedente

Unión y Gimnasia se enfrentaron durante el primer semestre por la tercera fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el Tate se impuso por 4 a 0 en el estadio 15 de Abril.

Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz marcaron los goles de aquella victoria. Fue el primer triunfo del equipo de Madelón en el campeonato.

Después del viaje a Mendoza, Unión volverá a jugar frente a su gente. El partido pendiente ante Lanús se disputará el jueves 6 de agosto, desde las 19, en el estadio 15 de Abril y será televisado por TNT Sports. La reprogramación fue informada por la Liga Profesional.

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