Unión ya tiene confirmado su próximo compromiso en el Torneo Clausura 2026. Tras el empate ante Platense en Vicente López, el equipo dirigido por Leonardo Madelón volverá a jugar fuera de Santa Fe.
Cuándo vuelve a jugar Unión después de visitar a Platense
El Tate visitará a Gimnasia de Mendoza por la tercera fecha de la Zona A, luego de la postergación del partido con Lanús. Día, horario, estadio y cómo ver en vivo el próximo compromiso del equipo de Madelón.
El encuentro será el sábado 1 de agosto, desde las 15.30, frente a Gimnasia de Mendoza. El cruce corresponde a la tercera fecha de la Zona A y se disputará en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie.
Día, hora y sede
El Tate tendrá una semana completa para preparar el viaje a Mendoza, ya que su partido de la segunda fecha ante Lanús fue reprogramado por la participación del Granate en una competencia internacional.
Por ese motivo, Unión disputará primero la tercera jornada y luego recuperará el encuentro pendiente. La visita a Gimnasia fue programada para el sábado 1 de agosto a las 15.30. La Liga Profesional confirmó el cronograma.
Dónde ver Gimnasia de Mendoza vs. Unión
El partido podrá seguirse en vivo por ESPN Premium. Además, El Litoral realizará la cobertura con la previa, el minuto a minuto y las principales repercusiones desde Mendoza.
Gimnasia comenzó el Clausura con una victoria por 1 a 0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero. El equipo mendocino volverá a presentarse en su estadio frente al conjunto rojiblanco.
El último antecedente
Unión y Gimnasia se enfrentaron durante el primer semestre por la tercera fecha del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, el Tate se impuso por 4 a 0 en el estadio 15 de Abril.
Rafael Profini, Luciano Paredes en contra, Marcelo Estigarribia y Diego Díaz marcaron los goles de aquella victoria. Fue el primer triunfo del equipo de Madelón en el campeonato.
Después del viaje a Mendoza, Unión volverá a jugar frente a su gente. El partido pendiente ante Lanús se disputará el jueves 6 de agosto, desde las 19, en el estadio 15 de Abril y será televisado por TNT Sports. La reprogramación fue informada por la Liga Profesional.