Unión lo pierde a Roldán para las cuatro "finales"

¿Se acuerdan?. Contra el mismo rival que aparecerá este martes (Central Córdoba) en el camino tatengue empezó la resurrección de Unión con ese zapatazo de Enzo Roldán (foto) en los tiempos del "Gallego" Sebastián Méndez. Lamentablemente, la rodilla del ex Boca no aguantó más: se opera y será baja en el once titular hasta el año que viene.