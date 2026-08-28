Unión recibe este viernes por la noche a Sarmiento de Junín por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.
La previa en vivo: Unión recibe a Sarmiento en el 15 de Abril
El Tatengue juega ante su gente desde las 19 horas. Buscará volver a meterse entre los puestos de clasificación del Torneo Clausura.
El encuentro se disputa desde las 19 horas en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, abriendo la fecha con transmisión de ESPN Premium.
Minuto a minuto
El historial más reciente
El último cruce fue el 26 de febrero en el estadio Eva Perón de Junín, con triunfo de Unión por 3 a 1 con goles de Palacios, Cuello y Tarragona. Profini brindó tres asistencias aquel día.
La última vez en Santa Fe fue el 8 de octubre de 2023, cuando el rojiblanco se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Orsini de cabeza sobre la hora, tres puntos clave en la lucha por la permanencia de aquella temporada.
Cómo llega cada uno
Unión viene de superar a Aldosivi como visitante por 3 a 1 con goles de Tarragona y Menossi, volviendo a triunfo tras dos derrotas consecutivas. Sarmiento hizo lo suyo ante Estudiantes al imponerse por 2 a 0 con goles de Mauricio Martínez y Gastón González.
El Tatengue, que estuvo parcialmente dentro de los puestos de clasificación, buscará retomar el espacio tras volver a caer debajo. En la otra zona, el Verde ganó cuatro veces seguidas y está puntero con 12 puntos.