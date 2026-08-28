#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
En Vivo Copa de la Liga

La previa en vivo: Unión recibe a Sarmiento en el 15 de Abril

El Tatengue juega ante su gente desde las 19 horas. Buscará volver a meterse entre los puestos de clasificación del Torneo Clausura.

El 15 de Abril recibe nuevamente al Tatengue. Crédito: Fernando NicolaEl 15 de Abril recibe nuevamente al Tatengue. Crédito: Fernando Nicola
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Unión recibe este viernes por la noche a Sarmiento de Junín por la fecha 7 del Torneo Clausura de la Copa de la Liga Profesional de fútbol de AFA.

El encuentro se disputa desde las 19 horas en el estadio 15 de Abril de la ciudad de Santa Fe, abriendo la fecha con transmisión de ESPN Premium.

Minuto a minuto

18:16 / Vie. 28.08.2026
17:20 / Vie. 28.08.2026
17:01 / Vie. 28.08.2026

El historial más reciente

El último cruce fue el 26 de febrero en el estadio Eva Perón de Junín, con triunfo de Unión por 3 a 1 con goles de Palacios, Cuello y Tarragona. Profini brindó tres asistencias aquel día.

La última vez en Santa Fe fue el 8 de octubre de 2023, cuando el rojiblanco se impuso por 1 a 0 con gol de Nicolás Orsini de cabeza sobre la hora, tres puntos clave en la lucha por la permanencia de aquella temporada.

17:00 / Vie. 28.08.2026

Cómo llega cada uno

Unión viene de superar a Aldosivi como visitante por 3 a 1 con goles de Tarragona y Menossi, volviendo a triunfo tras dos derrotas consecutivas. Sarmiento hizo lo suyo ante Estudiantes al imponerse por 2 a 0 con goles de Mauricio Martínez y Gastón González.

El Tatengue, que estuvo parcialmente dentro de los puestos de clasificación, buscará retomar el espacio tras volver a caer debajo. En la otra zona, el Verde ganó cuatro veces seguidas y está puntero con 12 puntos.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Unión
Copa de la Liga Profesional de Fútbol
Liga Profesional de Fútbol de AFA
Sarmiento de Junín

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro