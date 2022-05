Del “San Mele” de Brítez al orgullo del capitán y la “dedicatoria” de Piazza

El defensor, líder de la pertenencia tatengue, valorizó muchísimo el penal que atajó su arquero. Corvalán recordó su llegada a Unión: “Pensar que me pedían sacar puntito por puntito para salvarnos del descenso” y el dirigente Marcelo Piazza le dedicó el triunfo a su familia, a sus pares y “también a los que no me quieren”.