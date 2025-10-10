Datos preliminares

En lo que va del año hubo 21 fallecidos en accidentes viales en el Gran Santa Fe

La mayoría de los siniestros involucró a motos. Desde la ONG Factor Vial advierten sobre la necesidad de mayor educación y concientización. Y aseguran que las nuevas fotomultas a motovehículos o mayores controles no resuelven el problema de fondo.