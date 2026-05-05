Para hogares y comercios

Una ordenanza prohíbe tirar el aceite usado a la cloaca y crea un circuito de disposición final

La nueva ordenanza establece, en el caso de los hogares, que la disposición se realizará a través de los Ecopuntos del municipio. En tanto, los bares, restaurantes, etc. tendrán un sistema diferenciado para los aceites y grasas usadas. La normativa ahora deberá ser reglamentada para aplicarse.