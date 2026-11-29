Aguas Santafesinas (ASSA) informó que finalizaron los trabajos en la toma Hernández durante la madrugada de este domingo 29 de noviembre. Con la intervención concluida, el suministro comenzará a recuperar de manera gradual sus niveles habituales en la ciudad de Santa Fe.
Vuelve el agua en Santa Fe tras las obras en la toma Hernández: qué hacer si sale turbia
Aguas Santafesinas informó que el servicio se recuperará de manera gradual. Mientras se normaliza la distribución, la empresa realiza purgas en distintos puntos de la red.
La obra había requerido interrumpir el servicio en toda la ciudad desde la medianoche para reemplazar un tramo del acueducto que lleva agua del río Santa Fe antes de su potabilización. Durante la puesta en marcha, ASSA realiza purgas en puntos estratégicos de la red y advirtió que podría registrarse turbiedad.
Qué hacer si el agua sale turbia
ASSA recomienda abrir la primera canilla de ingreso de agua a la vivienda y dejarla correr hasta que recupere su aspecto habitual. Durante el operativo también puede verse agua en la calle en los puntos donde la empresa realiza el purgado.
Si la turbiedad persiste, los usuarios pueden comunicarse con Aguas Santafesinas por WhatsApp al 341 695-0008. El canal funciona las 24 horas.