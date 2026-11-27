Aguas Santafesinas S.A. (ASSA) comunicó este viernes las próximas acciones que se realizarán en el marco de la profundización de las acciones de confiabilización de la toma de captación de agua del río Santa Fe, toma Hernández.
Corte de agua en Santa Fe: a qué hora se interrumpe el servicio este domingo
Los trabajos en la toma Hernández obligarán a pausar el servicio durante la madrugada. Se aconseja cuidar las reservas ante una presurización paulatina.
En un mensaje oficial se indicó que este domingo 29 de noviembre de 00:00 a 08:00 será necesario suspender el suministro de agua potable a la ciudad de Santa Fe.
En esta oportunidad, se renovará un tramo del acueducto de agua cruda, para lo que se contará con equipos de operarios especializados en corte y soldadura de la pieza fabricada especialmente para esta tarea.
Detallaron que para llegar a esta instancia previamente se montó una estructura de soporte del conducto apoyada en las columnas que van de la ribera hasta dentro del cauce del río.
“Cabe destacar que los trabajos fueron programados en horario nocturno y un fin de semana para minimizar las molestias de las rutinas laborales y educativas de los usuarios”, indica el comunicado de ASSA.
Desde Aguas también se aclaró que ena vez que finalice la colocación del nuevo tramo del conducto “hay que recordar que la recuperación del servicio es paulatina y gradual a medida que se represurice el sistema”.
“Se recomienda a los usuarios que poseen tanques y cisternas de reserva domiciliaria que administren el consumo hasta que se normalice la prestación del servicio”, explicaron en alusión
También se desarrollará un operativo de purgado de la red de distribución en puntos estratégicos para minimizar la aparición de episodios de turbiedad por lo que se observará salir agua abundante a la vía pública en esos lugares.
Además se recomendó que en caso de percibir la turbiedad se debe dejar circular agua desde la primera canilla de ingreso al domicilio hasta que recupere su apariencia habitual.