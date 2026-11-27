Desde el INA

El Niño: Borus advirtió que el Paraná seguirá muy alto y alertó por posibles desbordes en Santa Fe

La perspectiva de lluvias superiores a lo normal para diciembre, enero y febrero genera preocupación en el INA. El ingeniero Juan Borus anticipó que la lentitud del drenaje del Paraná podría complicar la descarga del Salado, la Setúbal y otros cursos de agua de la región. También advirtió sobre el riesgo de tormentas intensas en zonas urbanas. En la ciudad de Santa Fe, el río descendió un centímetro por debajo del nivel de evacuación, pero se mantiene el alerta ante el escenario hídrico de los próximos meses.