El ingeniero Juan Borus, referente del Sistema de Información y Alerta Hidrológica del Instituto Nacional del Agua (INA), trazó este viernes al mediodía un escenario de preocupación para los próximos meses luego de una reunión ampliada con especialistas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien las lluvias de octubre y noviembre fueron inferiores a las previstas en Santa Fe y Entre Ríos, los modelos climáticos coinciden en anticipar precipitaciones superiores a los valores normales durante el verano.
El Niño: Borus advirtió que el Paraná seguirá muy alto y alertó por posibles desbordes en Santa Fe
La perspectiva de lluvias superiores a lo normal para diciembre, enero y febrero genera preocupación en el INA. El ingeniero Juan Borus anticipó que la lentitud del drenaje del Paraná podría complicar la descarga del Salado, la Setúbal y otros cursos de agua de la región. También advirtió sobre el riesgo de tormentas intensas en zonas urbanas. En la ciudad de Santa Fe, el río descendió un centímetro por debajo del nivel de evacuación, pero se mantiene el alerta ante el escenario hídrico de los próximos meses.
“Me impresiona el consenso que hay”, señaló Borus en diálogo con El Litoral al referirse a las proyecciones para diciembre, enero y febrero. Según explicó, prácticamente todos los modelos de circulación regional, tanto dinámicos como estadísticos, coinciden en anticipar un trimestre lluvioso para el Litoral.
El especialista advirtió que este escenario puede tener consecuencias hidrológicas importantes porque el río Paraná todavía arrastra los efectos de la creciente y presenta una marcada lentitud en el drenaje de sus aguas hacia el Río de la Plata. “Es probable, dada la tremenda lentitud con que las aguas del Valle Fluvial del Paraná van a ir drenando hacia el estuario, que se va a mantener todo muy alto”, explicó. Y agregó que el nivel frente a la ciudad de Santa Fe también permanecerá elevado.
El riesgo para el Salado y la laguna Setúbal
Uno de los aspectos que más preocupa al referente del INA es la posibilidad de que las lluvias del verano provoquen nuevas recargas en los sistemas hídricos regionales, que deberán descargar sus excedentes en un Paraná que podría continuar con niveles muy elevados. “Es muy probable que si se dan esas lluvias crezca tanto el aporte del Saladillo Setúbal como del Salado inferior y que van a encontrar su descarga hacia el río Paraná, concretamente hacia el sistema Paraná. La van a encontrar muy condicionada”, describió.
En ese sentido, advirtió sobre la posibilidad de que se registren niveles significativamente altos en la laguna Setúbal, el sistema Saladillo-Setúbal y todo el tramo inferior del río Salado, en una cuenca que abarca unos 30.000 kilómetros cuadrados y se extiende más allá de Recreo.
También mencionó el riesgo en la descarga del sistema Calchaquí-Golondrina y en otros afluentes del Paraná, como el Carcarañá. “Estamos con la posibilidad en todo el litoral de recarga en los ríos afluentes al río Paraná, que al encontrar el río Paraná muy alto tengan problemas en el tramo terminal con anegamientos, desbordes, etcétera”, resumió.
Borus aclaró que todavía es prematuro establecer cuándo podrían producirse esos eventos y cuál sería su magnitud. “¿Cuándo y en qué magnitud? Es muy difícil decirlo”, reconoció.
La advertencia por las tormentas en zonas urbanas
El escenario no se limita a las crecidas de los grandes ríos y sus afluentes. Borus también puso el foco en la posibilidad de que se produzcan tormentas intensas sobre áreas urbanizadas, con lluvias concentradas capaces de generar complicaciones en poco tiempo.
“Al mismo tiempo va a haber que estar atento (y eso es un tema de las defensas civiles, especialmente la Defensa Civil de la ciudad de Santa Fe) a la posibilidad de que, más allá de que se den lluvias generales sobre la región y provoquen crecidas en esos cursos de agua, se den en alguna zona urbana significativa, porque la humedad está disponible”, explicó. Y dejó una advertencia concreta: “Por lo tanto, que se organice rápidamente un evento importante sobre un área urbana es algo que no debería sorprender a nadie. Por eso hay que estar muy atento a ello”.
Para el especialista, el cambio en las perspectivas climáticas también obligará a modificar progresivamente las zonas de mayor atención. “Creo que nos va a obligar poco a poco a ir cambiando la zona de mayor atención desde la mitad norte de la Cuenca del Plata a la mitad sur de la Cuenca del Plata”, sostuvo.
El Niño y un verano con lluvias por encima de lo normal
Las advertencias de Borus se conocen en un contexto de consolidación de la fase cálida del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). El boletín de perspectivas hidroclimáticas elaborado conjuntamente por el INA y el SMN, publicado el 19 de noviembre, indicó una probabilidad del 100% de continuidad de esa fase durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026/27.
El mismo informe anticipó precipitaciones superiores a lo normal en buena parte del Litoral, con especial incidencia en el este de Formosa, este de Chaco, noreste de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Además, advirtió que el Paraná mantenía una perspectiva de aguas medias altas, con probabilidad de nuevos repuntes durante los siguientes 30 días.
En este contexto, el dato de las lluvias que efectivamente se registraron durante octubre y noviembre introduce un contraste. Según Borus, los acumulados en Santa Fe y Entre Ríos quedaron por debajo de lo que se esperaba inicialmente. Sin embargo, esa circunstancia no modifica la preocupación por el trimestre que comienza, dado el amplio consenso de los modelos climáticos.
El Paraná bajó, pero Santa Fe sigue en alerta
En la ciudad de Santa Fe, el río Paraná registró este viernes 27 de noviembre una altura de 5,69 metros en el puerto local, según Prefectura Naval Argentina. De esta manera, descendió un centímetro por debajo del nivel de evacuación, establecido en 5,70 metros.
No obstante, continúa por encima del nivel de alerta, fijado en 5,30 metros. La marca local representa una señal de alivio después de casi dos semanas de permanecer en torno al umbral de evacuación, pero todavía no implica que haya quedado atrás la preocupación por la creciente.
A corto plazo, el pronóstico hidrométrico del INA del 24 de noviembre proyectaba un descenso gradual para el puerto santafesino: una altura central de 5,64 metros para el 1 de diciembre y de 5,51 metros para el 8 de diciembre. Sin embargo, esos valores incluyen márgenes de incertidumbre y no contemplan por sí solos el comportamiento que podrían tener los cursos de agua ante las lluvias del verano.
Así, mientras el Paraná comienza a mostrar una leve tendencia descendente frente a Santa Fe, la perspectiva climática mantiene encendidas las alarmas. La combinación de suelos con humedad acumulada, afluentes que podrían volver a crecer y un río principal con dificultades para recibir nuevos aportes configura un escenario que obliga a sostener la vigilancia durante los próximos meses.