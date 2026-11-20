El río Paraná continuará con niveles elevados frente a la ciudad de Santa Fe durante los próximos días. Aunque el escenario hidrológico muestra cierta estabilización, las lluvias previstas en la cuenca alta, especialmente en el sur de Brasil, podrían sostener los aportes de agua y demorar un descenso más pronunciado.
El INA advirtió que las lluvias previstas en Brasil sostendrán la crecida del Paraná
Juan Borús, ingeniero del Instituto Nacional del Agua, anticipó que el nivel frente a la ciudad se mantendrá cerca de los 5,80 metros y explicó cómo influirán las lluvias en Brasil.
Así lo explicó en diálogo con El Litoral el ingeniero Juan Borús, del Instituto Nacional del Agua (INA), quien advirtió que el organismo mantiene especial atención sobre los eventos de precipitaciones de corto plazo y su posible impacto en los distintos sectores de la cuenca del Paraná.
Según las proyecciones, el nivel del río frente a Santa Fe capital, que desde el domingo pasado oscila entre los 5,80 y los 5,85 metros, se mantendría en esos valores hasta el próximo domingo. Recién después comenzaría a registrarse un descenso, aunque sería muy leve y gradual.
En ese contexto, el especialista señaló que las condiciones actuales obligan a seguir de cerca la evolución de las lluvias, ya que los nuevos aportes podrían prolongar la permanencia de niveles elevados en el sistema fluvial.
Lluvias en Brasil
Uno de los principales factores de atención está puesto en la mitad sur de la cuenca alta del Paraná en Brasil, particularmente en los sectores no regulados por las represas. Allí se esperan precipitaciones significativas durante los próximos días, con distintos núcleos de lluvias intensas sobre suelos que ya presentan elevados niveles de saturación.
Borús explicó que ese escenario podría generar nuevos excedentes hídricos y obligar a incrementar las descargas de la represa de Itaipú, que ya comenzó a registrar un aumento en sus erogaciones.
Sin embargo, aclaró que no se espera una modificación abrupta de las condiciones actuales. "Va a ser una descarga acotada", precisó el ingeniero, al describir el comportamiento que podría tener el sistema ante las precipitaciones pronosticadas.
El impacto de esos excedentes se reflejaría especialmente en el valle fluvial del Paraná. Aunque algunos puntos de la cuenca ya comenzaron a mostrar una recuperación, el nuevo ingreso de agua impediría que el nivel continúe bajando al mismo ritmo.
Como ejemplo, Borús mencionó la situación de Corrientes, donde el río ya descendió por debajo de los seis metros. Actualmente, esa estación se encuentra aproximadamente 1,70 metros por debajo del máximo registrado durante la tercera semana de octubre.
Esa evolución permitió cierta tranquilidad en el valle fluvial, pero las lluvias previstas podrían interrumpir la tendencia de descenso. "Va a hacer que el valle fluvial no termine de bajar", advirtió el especialista.
De esta manera, el comportamiento de los próximos días estará condicionado por los aportes de la cuenca brasileña y por la capacidad del sistema para evacuar los excedentes acumulados.
Impacto regional
Para Santa Fe capital, la consecuencia más directa será la continuidad de niveles elevados frente a la ciudad. Borús explicó que el aporte del tramo del Paraná entre Corrientes y Santa Fe seguirá siendo significativo, por lo que el hidrómetro local no acompañará necesariamente la disminución que ya se observa aguas arriba.
En ese sentido, el especialista sostuvo que las nuevas lluvias contribuirán a mantener la condición de valle fluvial inundado y, por lo tanto, limitarán las posibilidades de un descenso más marcado frente a la capital provincial.
La situación también involucra al sistema Salado-Setúbal, que continúa recibiendo aportes de agua a través de sus conexiones. El movimiento de los caudales y la circulación de vegetación flotante forman parte de un escenario que seguirá activo durante los próximos días.
El ingeniero mencionó particularmente el ingreso de agua en la conexión del sistema y los aportes que llegan tanto desde la laguna Setúbal como desde el río Salado, cuya descarga se produce a la altura de Santo Tomé.
Estos movimientos mantienen la dinámica del sistema fluvial cercano a Santa Fe y explican por qué la evolución de los niveles no depende exclusivamente de lo que ocurre en el cauce principal del Paraná.
Por ese motivo, Borús consideró que el escenario regional se mantendrá estable, aunque con oscilaciones en valores elevados. La combinación de los aportes fluviales, las lluvias previstas y la situación de los cursos vinculados continuará condicionando el comportamiento del agua en el área metropolitana.
El seguimiento diario
Ante este panorama, desde el INA remarcaron la importancia de seguir la evolución de las condiciones hidrológicas a través de los reportes diarios que publica el organismo.
Esos informes incluyen mapas con los acumulados de precipitaciones registrados hasta las 9 de cada jornada y las lluvias esperadas para la semana siguiente. La información permite observar tanto el comportamiento reciente de la cuenca como los eventos previstos en las zonas que pueden tener una respuesta hidrológica más sensible.
En particular, la atención está puesta en los sectores de la cuenca alta del Paraná donde las precipitaciones pueden traducirse rápidamente en nuevos excedentes de agua.
Por ahora, la previsión para Santa Fe es de continuidad de los niveles actuales, con registros cercanos a los 5,80 metros durante los próximos días y una posibilidad de descenso muy gradual a partir del domingo.
El escenario, sin embargo, dependerá de cómo se desarrollen las lluvias en Brasil y de la respuesta del sistema fluvial ante esos nuevos aportes.