Frente a la crecida de la cuenca del río Paraná, el Instituto Municipal de Salud Animal (IMUSA) de Santa Fe despliega operativos diarios junto a Bomberos Voluntarios y el Ministerio de Ambiente provincial para monitorear, asistir y eventualmente trasladar a las mascotas afectadas en La Vuelta del Paraguayo, Colastiné Sur y Alto Verde.
Creciente del Paraná: rescatan y asisten a más de 100 animales en Santa Fe
Equipos municipales recorren los distritos costeros para rescatar animales aislados y brindar cuidados sanitarios integrales a más de un centenar de familias.
Las tareas del equipo veterinario municipal comprenden castraciones, colocación de microchips, aplicación de pipetas y vacunación antirrábica y contra la leptospirosis. A su vez, agentes del IMUSA y voluntarios facilitan alimento y otros insumos indispensables para los animales que continúan en el área junto a sus dueños.
Asistencia y entrega de insumos esenciales
“Estamos trabajando día a día con todo lo que va pasando, relevando a las personas y las cosas que necesitan tanto para ellos como para sus animales. Además de alimento les llevamos pipetas, agua, espirales, repelentes, lo que necesiten”, aseguró Paola Melero, coordinadora de Zoonosis.
“En el Centro de Asistencia Integral 1 estamos haciendo también el relevamiento y tratamiento de animales. Las familias se evacuaron junto a ellos, y en total tenemos 113 animales: 33 gatos y 80 perros. La idea es que todos estén chipeados, todos estén vacunados”, expresó Melero.
En la última jornada el personal del Imusa rescató y trasladó desde La Vuelta del Paraguayo a tres gatos que sufrían las consecuencias de la creciente: “En estos días se han rescatado 14 animales, y estamos prontos a colocar jaulas trampas en una casa para sacar 3 gatos más. También vamos a buscar a un perro que quedó, lamentablemente, solo”, agregó la funcionaria municipal.
Donaciones y colaboración
En el Centro de Asistencia Integral N°1 de Alto Verde se reciben donaciones principalmente alimento balanceado. La atención no solamente alcanza a perros y gatos, sino que también se asiste a animales de granja, por eso también se recibe por ejemplo maíz, alfalfa o fardo.
Por otra parte, el personal del IMUSA cuenta con la colaboración de veterinarios y voluntarios que se pueden inscribir a través de las redes sociales instagram.com/imusasantafe
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