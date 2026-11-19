Crédito de U$S 25 millones

En plena crecida, se destrabó el aval nacional para obras hídricas en San Javier

El respaldo del Tesoro nacional quedó incorporado al decreto de ampliación del Presupuesto 2026. Se trata de un préstamo del Fondo OPEP que Santa Fe gestionó para completar una obra que había sufrido la interrupción del financiamiento nacional en 2024.