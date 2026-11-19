En momentos que San Javier atraviesa la crecida del río, el gobierno nacional habilitó el aval para un crédito de hasta 25 millones de dólares destinado a completar las obras de defensa contra inundaciones de esa ciudad costera santafesina.
En plena crecida, se destrabó el aval nacional para obras hídricas en San Javier
El respaldo del Tesoro nacional quedó incorporado al decreto de ampliación del Presupuesto 2026. Se trata de un préstamo del Fondo OPEP que Santa Fe gestionó para completar una obra que había sufrido la interrupción del financiamiento nacional en 2024.
La decisión quedó incorporada al DNU 1391/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, mediante el cual la administración de Javier Milei introdujo una serie de modificaciones al Presupuesto nacional vigente.
En su artículo 4°, la norma modifica la planilla de avales, fianzas y garantías contemplada en el artículo 51 de la Ley de Presupuesto e incorpora una operación de crédito correspondiente a la provincia de Santa Fe.
El cuadro establece un monto máximo de capital autorizado de US$ 25 millones, un plazo mínimo de amortización de tres años y un destino específico: “Defensa contra inundaciones San Javier”.
La medida no implica un desembolso inmediato de fondos nacionales, sino la autorización presupuestaria para que el Tesoro respalde el endeudamiento provincial.
Una obra que Nación había dejado de financiar
El crédito había sido aprobado por el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (OFID) en julio de 2025, como resultado de las gestiones encabezadas por el ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares.
La particularidad es que el financiamiento busca completar una intervención que originalmente contaba con recursos canalizados a través del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional, respaldado por la Corporación Andina de Fomento (CAF).
Según informó oportunamente el Gobierno provincial, la obra sufrió una interrupción en julio de 2024 debido al corte de las transferencias nacionales, pese a que los recursos habían sido previamente aprobados.
La administración de Maximiliano Pullaro decidió continuar los trabajos con fondos propios mientras gestionaba alternativas de financiamiento internacional.
En mayo pasado, tal como había informado El Litoral, el préstamo para San Javier era uno de los que todavía aguardaban el respaldo de Nación, luego de que el Ejecutivo nacional avalara otro crédito por US$ 150 millones para obras vinculadas con los accesos portuarios del sur provincial.
Veinte años de plazo y la coparticipación como respaldo
La Legislatura santafesina había autorizado el endeudamiento el 25 de septiembre de 2025, mediante la Ley 14.415.
La norma provincial establece una tasa de interés equivalente a la SOFR a seis meses más 2,30 puntos porcentuales anuales, cinco años de gracia y un plazo de amortización de veinte años, incluido ese período.
Además, dispone que Santa Fe garantizará las obligaciones asumidas con los recursos provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos.
A fines de octubre, mediante el Decreto provincial 2262, Pullaro delegó en Olivares la firma de los instrumentos contractuales para agilizar la concreción del préstamo, que requería el aval nacional autorizado ahora.
En medio de la emergencia hídrica
El proyecto, largamente requerido, contempla la construcción de un terraplén de defensa, cinco estaciones de bombeo, compuertas, trabajos de estabilización de barrancas y un paseo costanero.
En junio, la Provincia informó que la ejecución alcanzaba aproximadamente el 20%, con una inversión superior a los $ 115.000 millones.
Más recientemente, el secretario de Recursos Hídricos, Nicolás Mijich, estimó que los trabajos llegarían a fines de noviembre con un avance cercano al 30%.
El respaldo nacional llega en circunstancias particularmente sensibles: este jueves, a las 8, el río San Javier registró una altura de 7,80 metros, según los datos de Prefec