El Poder Ejecutivo de Santa Fe delegó en el ministro de Economía, Pablo Olivares, la suscripción del contrato de préstamo aprobado entre el gobierno santafesino y el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional para continuar el financiamiento del proyecto de mitigación de inundaciones y estabilización de las barrancas de la zona Este de la ciudad de San Javier.
Delegan en Olivares la firma de un crédito externo para la defensa este de San Javier
Es con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por 25 millones de dólares para completar trabajos en la zona costera. La obra fue iniciada con un fondo nacional dado de baja en la llamada Ley Bases.
Es un crédito por 25 millones de dólares con un plazo de amortización de hasta 20 años, a baja tasa de interés, que fuera avalado por la Legislatura un año atrás.
La delegación de la facultad en Olivares está contenida en el decreto N° 2262 firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y apunta a agilizar la definición de la trámitación del crédito que incluye la firma del préstamo, garantía y contragarantía que debe firmar Santa Fe con aval del Ministerio de Economía de la Nación.
A fines de septiembre del año pasado, la Legislatura sancionó la Ley N° 14415 que autorizó la toma del crédito con el Fondo OPEP a los afectos de continuar la obra costera en San Javier que se había iniciado con el ex Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional de Nación y que fue dado de baja en la llamada Ley Bases.
El objetivo del empréstito es contar con los recursos para avanzar y terminar con la obra de ingeniería hídrica y de protección fluvial diseñado para resguardar a la ciudad frente a las crecidas del río San Javier y asegurar el drenaje de las aguas de lluvia urbanas.
El proyecto se compone de un terraplén de defensa, estaciones de bombeos y compuertas y la protección de barrancas y costas. El terraplén bordea el frente urbano para impedir el ingreso del agua de río al casco poblado durante crecidas ordinarias y extraordinarias. En cuanto a la protección son intervenciones de estabilización mediante enrocados, mantas geotextiles o refulado de arena para frenar la erosión de las márgenes provocada por la corriente del río.
El crédito de hasta 25 millones de dólares con OPEP, según la ley, tendrá una tasa de interés SOFR a seis meses compuesto a plazo vencido + 21, 30% anual. El plazo de gracia es de cinco años y el de amortización es de veinte, incluyendo ese período de gracia.
También se establece una comisión de compromiso del 0,25% anual sobre los importes no desembolsados transcurridos noventa días desde la fecha de la firma y una comisión inicial del 0,25% sobre el importe del préstamo aprobado.
Gabinete
El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó, en Rosario, una nueva reunión del gabinete provincial donde gran parte del encuentro lo demandó las tareas que realiza el gobierno ante el fenómeno El Niño y la emergencia hídrica. Durante el encuentro desde distintas áreas se dieron detalles de los trabajos en marcha en materia de prevención.
Hubo informes desde Gobierno donde está la secretaría de Protección Civil; Desarrollo Productivo en todo lo atinente a traslado de hacienda de zonas de islas hasta diálogos con sectores de la producción; Educación, Desarrollo Humano y de Obras Públicas.
Por otra parte, el ministro Gustavo Puccini dio detalles de la ronda del RIGI a realizarse el jueves venidero en Rosario a la que seguirá otra en Córdoba. Ya se han inscriptos 2500 empresarios para el encuentro de esta semana al cual asistirán, entre otros, el jefe de gabinete de la Nación, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.