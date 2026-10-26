El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) de la provincia de Santa Fe, Pablo Seghezzo, habló este lunes con CyD Litoral sobre la tareas en el marco de la prevención de los efectos de El Niño y avances sobre el viejo Puente Carretero.
Seghezzo adelantó reparaciones en el viejo Carretero y detalló tareas al este de la Ruta 1
El director de la DPV de la provincia de Santa Fe habló al respecto de las tareas en las defensas ante las crecidas por El Niño. La responsabilidad santafesina en jurisdicción nacional.
¿Cuándo estarían listas las reparaciones en el viejo Carretero?
Mientras se acerca la etapa final de la construcción del Nuevo Puente Carretero que une las ciudades de Santa Fe y Santo Tomé, Seghezzo recordó que “es puente que depende de Vialidad Nacional. Nos solicitó si la provincia de Santa Fe, aparte de hacer un puente, ya prometido por tres presidentes, que lo terminó haciendo nuestro gobernador Pullaro”.
“Estamos haciendo ya las evaluaciones técnicas como para poder ejecutarlas”, adelantó el funcionario provincial.
Sobre el procedimiento, el encargado de la DPV explicó: “Una cosa es hacer las reparaciones ahora, antes que quiebre la unión, y otra cosa es hacerlo una vez que quebró, como fue lo que pasó a principios de nuestra gestión”.
Seghezzo aclaró que no existe una gran urgencia y que, “sin asegurar 100%”, no debería producirse una nueva ruptura antes de estas tareas anunciadas.
“Los santafesinos asumimos no solamente el puente nuevo, ya que estamos trabajando ahí al lado, también la reparación de este puente tan usado por los santafesinos”, remarcó Seghezzo.
Sobre los plazos, el funcionario respondió: “Ahora es una cuestión económica y de mandar a hacer las piezas, son todas piezas prefabricadas. Calculamos que en 60 días ya podemos iniciar la sala a la ejecución de las piezas”.
“Aproximadamente unos 4 meses tiene que estar ya todo listo”, agregó en la misma línea sobre la totalidad de las tareas.
Las tareas en las defensas
En simultáneo, el gran evento que afecta a la cotidianidad de las intervenciones desde Vialidad Provincial es el fenómeno climático El Niño. “Estamos haciendo trabajos en toda la provincia”, destacó Seghezzo.
Sobre los detalles, el hombre encargado de la DPV manifestó que las obras son “de cambio de alcantarillas, refuerzo de ripio, ripio nuevo, reparaciones de puentes y la Ruta 1.
“Donde está la defensa hecha hace muchos años atrás, que se utilizó el terraplén de la Ruta 1 como la primera etapa de una defensa que tiene que ser más alta, ahí quedó esa defensa y bueno, tiene que estar en buen estado, obviamente, del punto de vista hídrico, por el tema de el crecimiento de San Javier”, explicó.
“Hay muchos campos, inclusive casas, que están entre la defensa y el río San Javier. Entonces, han roto la defensa para poder entrar a sus propiedades. Y bueno, desde 2016 que no tenemos una crecida así. Me acuerdo que tuvimos que reparar todas las defensas y ahora estamos haciendo lo mismo, estamos reparando toda la defensa”, agregó sobre las complicaciones.
Ante la consulta sobre los lugares donde más se deba prestar atención, Seghezzo indicó que hay “varios lugares porque tenemos una provincia baja, que recibe el agua de Chaco, de Santiago del Estero, de Córdoba y del norte de Buenos Aires, y va todo al río Paraná”.
Sobre un foco en particular, indicó que “en la zona de los bajos submeridionales estamos trabajando mucho, en los pueblos cerca de eso también, en la zona sur también, de General López también tenemos varios temas porque tenemos ahí varias lagunas. También en Castellanos, también en Las Colonias. Es una provincia especial con el tema hidrológico”.
“En la Ruta 1 lo que pasó es que en su momento no se hizo una defensa independiente. Vos tenías que haber hecho una defensa independiente por una alguna cuestión hídrica, y se utilizó el terraplén de la ruta que ya existía como inicio de la defensa. Y se levantó 1 m, 2 m más, en lugar de hacer toda una defensa nueva”, aclaró sobre las tareas realizadas anteriormente.