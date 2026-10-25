Comienza a sentirse el impacto de las lluvias en el sur de Brasil, Paraguay y el noreste argentino en la región central de la provincia de Santa Fe. Según datos de Prefectura Naval Argentina, en el puerto capitalino el río Paraná lleva 16 días consecutivos en ascenso.
El río Paraná lleva 16 días consecutivos en ascenso y superó los 4 metros en Santa Fe
El registro de este domingo ubicaba el hidrómetro del puerto local en 4,07 mts. El viernes se emitió el último informe del INA, donde prevé que continúe la tendencia. Reconquista superó el nivel de evacuación.
Desde el 9 de octubre, el nivel marcó todos los días centímetros en alza. Aquel viernes, la altura fue de 3,45 mts en el puerto santafesino. Desde entonces, sumó variaciones no superiores a los 8 centímetros.
Así las cosas, este domingo 25 de octubre el nivel del río Paraná en la ciudad de Santa Fe superó los cuatro metros. 4,07 mts fue la marca anotada en el hidrómetro local; unos 62 centímetros más que el viernes 9.
Las proyecciones del INA
El viernes 23, el Instituto Nacional del Agua actualizó sus pronósticos vinculados a la altura del río Paraná en los puertos de referencia de la cuenca.
En lo que respecta a la ciudad de Santa Fe, el organismo prevé un nivel de 4,22 mts en promedio para el martes 27 de octubre. Mientras que para el 3 de noviembre proyecta una altura media de 4,64 mts.
Cabe recordar que el nivel considerado alerta en 5,30 mts en el puerto santafesino y la evacuación debe contemplarse cuando el río Paraná toque los 5,70 mts en el hidrómetro local.
Aquí, allá
Como se dijo, las precipitaciones en el sur brasileño y en territorio paraguayo, producto del fenómeno conocido como El Niño llenan los caudales de los ríos que confluyen y desembocan en el gigante Paraná. Todo lo cual, esa masa de agua avanza hacia el sur.
Ejemplo de ello son los puntos de referencia en Corrientes como Paso de la Patria que superó el nivel de evacuación (7.00 mts) y evidenció señales de descenso: llegó a los 7,78 mts y el último registro fue de 7,70 mts.
Similar situación en la capital correntina. El nivel del Paraná superó la marca considerada para evacuar vecinos cercanos al agua (7.00 mts) al registrar 7,44 mts el viernes 23 para luego comenzar a bajar. El último registro fue de 7,36 mts.
En Reconquista también superó el nivel de evacuación, pautado en 5,30 mts. El registro en el puerto del norte santafesino este domingo fue de 5,32 mts.
Lluvias de octubre
De acuerdo a los datos brindados por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH - UNL, en los días que transcurrieron de octubre precipitaron en la capital santafesina 61.50 mm de lluvia.
Según el informe, hubo 10 días con registro de precipitaciones; siendo el jueves 22 la jornada más lluviosa con 16 mm; luego se ubica el sábado 24 con una marca casi similar (15,50) y en tercer lugar el miércoles 7 con 13,50.
En comparación con datos históricos, el CIM de la FICH advierte que la precipitación media mensual para octubre es 87.65 mm y la cantidad promedio de jornadas con lluvia es siete. Es decir, en lo transcurrido llovió más días pero, de momento, en menor cantidad de la media mensual.