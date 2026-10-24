El lado positivo de El Niño: por qué las crecientes del Paraná son claves para la vida en la región

El biólogo Pablo Scarabotti, investigador del Conicet y docente de la UNL, explicó que las inundaciones permiten que especies como el sábalo, el dorado y el surubí encuentren refugio y alimento para sus crías en las lagunas y bañados de la región. Advirtió que las bajantes prolongadas afectan la supervivencia de las nuevas generaciones y sostuvo que es necesario aprender a convivir con los ciclos naturales del río.

Al ascender el nivel de las aguas se llenan lagunas y arroyos a donde los peces navegan a desovar. Pablo Rodas (archivo).

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Vegetación, flora y fauna, se renueva. Archivo El Litoral.

Lo que antes era verde se vuelve marrón, con el río que lo cubre todo. El Litoral.

Bosques en galería en los cursos menores del Paraná, donde la vida se renueva con cada creciente. Pablo Rodas (archivo).

Todo se renueva en los cursos de agua del Paraná. Archivo El Litoral.

Los bañados se cubren de agua con el repunte del Paraná, y debajo se reproduce la vida. El Litoral.

La vida fluye en el humedal del Paraná. Pablo Rodas (archivo).

Pablo Scarabotti, doctor en Ciencias Biológicas, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y docente de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). El Litoral.

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