Ante el advenimiento del fenómeno

El Niño vuelve a poner a Santa Fe frente al desafío de anticiparse a las inundaciones

Un conversatorio de la FICH-UNL reunirá este viernes a especialistas que analizarán el fenómeno climático, sus posibles efectos sobre la región y las herramientas disponibles para reducir el riesgo hídrico. La mirada estará puesta en pasar de la reacción ante la emergencia a la planificación por cuencas. Disertarán el secretario de Recursos Hídricos provincial, Nicolás Mijich, y los expertos Gabriela Müller y Carlos Paoli.