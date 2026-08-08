Producción, energía y salud pública

Científicos advierten graves impactos meteorológicos por el 'Súper El Niño' en América Latina

Comunidad científica y organismos internacionales encendieron las alarmas ante el calentamiento abrupto del Océano Pacífico. Se pronostican olas de calor extremo, sequías severas e intensas precipitaciones que afectarán con fuerza a la región, con especial atención en la cuenca del Plata y el norte argentino.