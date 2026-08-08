Este viernes

Frente al costo de vivir en Rosario, la UNR pone en marcha una planta pública de alimentos

La Universidad Nacional de Rosario inauguró una planta que producirá hasta 320 mil raciones anuales para sectores vulnerables. La iniciativa se suma a las respuestas que la institución desarrolla frente al deterioro de las condiciones de vida, con una combinación de asistencia, producción, investigación y formación profesional.