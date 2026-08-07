La vocera gubernamental resaltó este viernes el "altísimo" nivel de declaraciones juradas registradas de parte de los docentes, a raíz del paro nacional de Ctera del lunes que contó con la adhesión de Amsafé.
Pullaro viaja a Chile con agenda productiva vinculada al puerto de Rosario
La vocera del gobierno provincial anticipó la misión santafesina al país trasandino con el objetivo de posicionar el puerto rosarino con la producción minera. También habló de la no adhesión al paro docente y de reuniones por cuestiones climáticas.
"Tuvimos un nivel récord de docentes que no adhirieron al paro", dijo Virginia Coudannes. La funcionaria agradeció y reconoció "el compromiso de maestros y directivos que garantizaron la apertura de todas las escuelas de la provincia", a pesar de la medida de fuerza.
Como se sabe, el sistema de declaraciones juradas fue instrumentado por el Ministerio de Educación para evitar el descuento del día, en el caso del agente (docente, en esta oportunidad) que no se haya sumado a la medida de fuerza.
"Los docentes están viendo los resultados (de la gestión) y así nos lo dicen. El plan Raíz es un ejemplo de ello. Implica una relación directa de los chicos en las aulas con los docentes; afianza lectura y comprensión de textos", destacó.
Para Coudannes, los datos vinculados a la adhesión de la última medida de fuerza "van mostrando y poniendo en evidencia que los docentes ponen por encima de los reclamos de los sindicatos, la importancia de estar en las aulas con los chicos. Es el aprendizaje lo que se prioriza", planteó.
A Chile
En otro orden, la vocera anunció que la próxima semana, el gobernador Maximiliano Pullaro viajará a Chile junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Productivo y de la Secretaría de Transporte.
"Desplegará una agenda vinculada a la logística y al tema portuario, para que el puerto básicamente de Rosario pueda exportar materiales vinculados a la minería", explicó.
Según dijo, el mandatario santafesino mantendrá encuentros con directivos del grupo Ultramar, y recorrerá puestos estratégicos para "intentar posicionar a Rosario como puerta de salida de la minería", insistió.
"Habrá un intercambio de experiencias y conocimiento, y de cómo aplicar diferentes herramientas en la provincia", destacó.
Niño
Finalmente, Coudannes aludió a una serie de encuentros que se mantendrán en las próximas horas entre autoridades provinciales y locales para planificar medidas que permitan prevenir el impacto del fenómeno de El Niño. Contó que una de las reuniones agendadas será con el intendente de la ciudad, Juan Pablo Poletti, y funcionarios del Poder Ejecutivo.
"La idea es monitorear los planes de contingencia que se vienen desarrollando desde la provincia y en los diferentes distritos", concluyó.