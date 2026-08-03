Escuela abiertas

Coudannes: “En Santa Fe las clases se dictaron con normalidad este lunes”

La vocera destacó que en Santa Fe fue un día normal de clases, y reiteró que el objetivo del Gobierno Provincial es justamente “que los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo con ese compromiso enorme que tienen los docentes”, y remarcó que “el Plan Raíz es una muestra de ello”.