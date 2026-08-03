La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, afirmó este lunes, en conferencia de prensa, que “en Santa Fe, en el día de hoy, las escuelas están abiertas y las clases se dictaron con normalidad en todo el territorio provincial”.
Coudannes: “En Santa Fe las clases se dictaron con normalidad este lunes”
La vocera destacó que en Santa Fe fue un día normal de clases, y reiteró que el objetivo del Gobierno Provincial es justamente “que los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo con ese compromiso enorme que tienen los docentes”, y remarcó que “el Plan Raíz es una muestra de ello”.
“Como siempre, nuestro objetivo es que las escuelas estén abiertas y que los chicos estén en la escuela estudiando y aprendiendo con ese compromiso enorme que tienen los docentes. El Plan Raíz es una muestra de ello. Esa es la tarea fundamental de la escuela”, subrayó la funcionaria.
Coudannes remarcó que “por decisión del gobernador Maximiliano Pullaro, el Gobierno Provincial tiene un sistema de seguimiento y monitoreo de la presentación de las declaraciones juradas en relación a la prestación de los servicios, que es transparente y eficiente”.
En ese sentido recordó que el miércoles es el último día de presentación de las declaraciones, por lo que posteriormente se informará la cantidad de declaraciones que se han presentado en estos días.
Agregó que “los sindicalistas tienen su mirada. Es difícil poder pensar que el 90 % de los que votaron rechazando la medida de las paritarias sea un número real, porque en realidad todas las escuelas están abiertas y los docentes, directivos y asistentes escolares están ahí para acompañar a nuestros chicos”, enfatizó.
Juegos Suramericanos
Por otro lado, Coudannes también se refirió a los Juegos Suramericanos y destacó que faltan 40 días para su inicio. “Ayer estuvimos con el gobernador iniciando la cuenta regresiva de la competencia que arranca el 12 de septiembre. Para eso continuamos con las obras, y este sábado inauguramos el Estado Multipropósito Arena en Rosario, y después continuaremos con todas las obras que venimos realizando”.
“En la ciudad de Santa Fe el reloj con la cuenta regresiva se va a poner en marcha el 16 de agosto, cuando llega la antorcha suramericana. En tanto, en Rafaela será el 19 de agosto”, informó.
Emergencia hídrica
La vocera provincial también se refirió a la emergencia hídrica y destacó que “anticipación y seguimiento ante el fenómeno de El Niño son las claves. Este lunes arrancan las rondas territoriales. La primera es en la ciudad de Avellaneda, que convoca a las localidades de los departamentos General Obligado, San Javier y Vera. El martes por la mañana es el turno de los departamentos Castellanos, Las Colonias y San Martín en la ciudad de Rafaela. A su vez, el martes por la tarde, 9 de Julio y San Cristóbal en Ceres”.
“El lunes 10 de agosto arrancamos con otros recorridos territoriales con los departamentos Belgrano, Iriondo y Caseros por la mañana y Rosario y San Lorenzo por la tarde. A su vez, el martes 11 de agosto vamos a estar en General López y Constitución y el miércoles en La Capital, San Justo, Garay y San Jerónimo, con cita en la ciudad de Santa Fe. Así es cómo se va dando esta articulación con los gobiernos locales, que es necesaria porque son el primer anillo de atención ante la emergencia”.
Producción y economía
A su vez, Coudannes informó que el miércoles los ministros de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; y de Trabajo, Roald Báscolo, van a presentar los resultados del primer semestre de la Ley Tributaria en la Provincia de Santa Fe. “Esto tiene que ver con la generación de puestos de trabajo nuevos a partir del alivio fiscal, cómo los pequeños comercios también han podido hacer uso de eso y el sector productivo en su conjunto, y todas las medidas que hoy están permitiendo que las industrias también puedan invertir, crecer y generar más empleo en la provincia de Santa Fe”.
Por último, destacó que “este jueves el ministro Puccini va a estar en Buenos Aires para reclamar una solución al fuerte impacto de los costos de la energía en los grandes usuarios, en función de un cargo de Cammesa sobre la generación de energía que se le cobra a estos grandes usuarios. También están invitados los ministros de Córdoba y de Entre Ríos para mostrar la potencia productiva de la Región Centro. El gobierno va a ir por la defensa del sector productivo y de los intereses de los santafesinos”, finalizó Coudannes.