Santa Fe 2026

Los clubes náuticos también serán protagonistas en los Juegos Suramericanos

En Regatas, Azopardo y Club Belgrano, de la ciudad de Santa Fe, se realizan obras de infraestructura de cara al certamen deportivo. Las mejoras consolidarán a tres instituciones históricas y permanecerán como legado para miles de deportistas y socios una vez finalizado el evento.