El deporte de máximo nivel exige una combinación de pasión, hábitos rigurosos y una mentalidad a prueba de adversidades. En el marco de los preparativos para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, las referentes del hockey sobre césped Agustina Albertario y Stefanía Antoniazzi compartieron sus miradas sobre el significado de competir en la élite continental y mundial. A través de sus trayectorias en Las Leonas, ambas deportistas reflexionaron sobre la construcción de una carrera en el alto rendimiento, el trabajo en equipo y el valor transformador del deporte.
La mística de Las Leonas: disciplina, liderazgo y el legado hacia los Juegos Suramericanos 2026
Agustina Albertario y Stefanía Antoniazzi compartieron los secretos del alto rendimiento deportivo, el valor de la resiliencia y el impacto de la infraestructura que transformará a Santa Fe.
Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de los Juegos Suramericanos 2026, certamen que reunirá a más de 4.000 atletas de 15 países en 43 deportes y 60 disciplinas. Este evento, el más trascendente en la historia deportiva de la provincia, no solo convocará a la elite sudamericana, sino que también dejará un impacto perdurable en infraestructura y desarrollo comunitario.
La construcción del alto rendimiento
Llegar a la cumbre del deporte internacional demanda una constancia implacable desde las primeras etapas formativas. Para Albertario, quien defendió la camiseta nacional durante 17 años y disputó tres Juegos Olímpicos, la clave del éxito reside en la exigencia diaria. “Llegar puede ser fácil, pero mantenerse es muy difícil y eso es mucha cabeza. Entrenábamos ocho horas por día, todos los días del año, en doble y triple turno, con dolor o enfermas; y no se faltaba nunca”, remarcó sobre la preparación necesaria para competir al máximo nivel.
Por su parte, Antoniazzi, formada en el Club Náutico El Quillá de Santa Fe y con recorrido en el seleccionado y en el hockey europeo, hizo hincapié en que la determinación supera al talento puro. “Lo más importante es la disciplina, la conducta y la humildad”, señaló y subrayó que el verdadero crecimiento surge de superar los momentos de incertidumbre y sobreponerse a las decisiones complejas del camino competitivo.
Liderazgo, pertenencia y el valor del equipo
El éxito en el deporte colectivo exige postergar las individualidades en favor de un objetivo común. En ese proceso, la resiliencia frente a los momentos adversos consolida la identidad de un seleccionado y enseña a gestionar la frustración en cada etapa. “Los entrenadores pasan y los jugadores quedan. No vas a abandonar tus sueños por una dificultad en el camino. Me quedo con el recorrido transitado y la gente que conocí, porque las medallas guardan el esfuerzo de todo lo que se sufrió para llegar”, afirmó Albertario al definir el sentido de pertenencia de Las Leonas.
Esta cultura de trabajo colectivo se transmite como una enseñanza de vida que trasciende la cancha de juego. Antoniazzi destacó la responsabilidad que conlleva ser parte de un grupo de élite: “El hockey me dio responsabilidad en todo aspecto. Una jugadora de selección predica con el ejemplo, mantiene un orden y una conducta que te acompañan siempre”. Ambas coincidieron en que la amistad y los valores aprendidos en los clubes son la base sostenedora de cualquier carrera deportiva.
El impacto de Santa Fe 2026
La realización de los Juegos Suramericanos 2026 representa un hito fundamental para Santa Fe. Al analizar la llegada del torneo continental y las obras proyectadas, las atletas destacaron la importancia de contar con instalaciones de vanguardia para potenciar el talento local y acortar brechas con las potencias mundiales.
“Vamos a tener una cancha de hockey nueva y un montón de proyectos que van a hacer crecer mucho a Santa Fe. Somos afortunados de ser sede de estos Juegos”, expresó Antoniazzi respecto al impacto en la capital provincial.
Albertario también enfatizó el valor del evento para toda la ciudadanía: “Es muy lindo que las provincias reciban torneos de esta magnitud. No hay nada más hermoso que apoyar al país y ver llegar a deportistas de toda la región. Hay que aprovechar estas obras y disfrutar de cada competencia”.
Cabe destacar que la Provincia destina más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones de dólares otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.