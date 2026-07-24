A menos de dos meses del inicio de los Juegos Suramericanos 2026, la capital provincial comenzó a vivir la previa de uno de los eventos deportivos más importantes de la región con una jornada dedicada al hockey, el liderazgo y el crecimiento personal.
Dos figuras del hockey argentino compartieron la fórmula del éxito deportivo en Santa Fe
Durante un encuentro en el Club Náutico El Quillá, las referentes de Las Leonas hablaron sobre esfuerzo, disciplina y el camino hacia el alto rendimiento.
La competencia se desarrollará del 12 al 26 de septiembre y tendrán como sedes principales a las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. Por primera vez en la historia de Odesur, la competencia tendrá como sede central a una región, con miles de atletas participando en distintas disciplinas deportivas.
En este marco, el encuentro “Más Allá de la Cancha” reunió a dos referentes del hockey argentino: Agustina Albertario, exjugadora de Las Leonas y medallista olímpica, y Stefania Antoniazzi, actual jugadora. La charla tuvo como objetivo acercar sus experiencias a jóvenes deportistas y transmitir la importancia del trabajo en equipo, la disciplina y la confianza para alcanzar objetivos.
La actividad se realizó en el Club Náutico El Quillá y contó con el acompañamiento del senador provincial Paco Garibaldi, quien destacó la importancia del evento internacional que tendrá a Santa Fe como una de sus sedes.
El legado de los Juegos Suramericanos
Garibaldi remarcó que la competencia no estará limitada únicamente a las dos semanas de actividad deportiva, sino que dejará un impacto que continuará después del torneo. “Los Juegos Suramericanos van a ser un enorme evento que va a quedar en el recuerdo de Santa Fe y de toda la Argentina”, expresó.
En ese sentido, explicó que el proceso tiene distintas etapas y que la preparación actual forma parte de un camino que comenzó hace tiempo. “Hay tres momentos, la previa, que venimos hace años, meses preparándonos y esto es parte de la previa, preparándonos en la infraestructura, los deportistas entrenando y también motivando a todo el mundo”, señaló.
Además, destacó la importancia de la participación ciudadana durante el desarrollo de los Juegos y el rol de Santa Fe como anfitriona. “En el durante, que van a ser solamente dos semanas, esperamos que la gente venga, que participe, que escuche, que sea protagonista y que seamos muy buenos anfitriones de los deportistas, de los turistas, todo el mundo que venga”, sostuvo.
Finalmente, puso el foco en el legado deportivo y social que puede dejar el certamen. “El después, que va a ser el legado, el legado que invite a que muchos más jóvenes se entusiasmen con el deporte porque es lo más lindo y lo más sano que podemos tener”, afirmó.
El mensaje de Agustina Albertario
Durante la charla, Agustina Albertario destacó la importancia de acercar el deporte de alto rendimiento a distintos puntos del país y compartir experiencias con quienes sueñan con llegar a la élite. “Intentamos fomentar el deporte. Está buenísimo que se pueda ayudar a crecer en todas las partes del interior de nuestro país”, comentó.
La exjugadora de Las Leonas señaló que este tipo de encuentros permiten transmitir conocimientos y acompañar a nuevas generaciones. “Está buenísimo ir a las provincias, contar nuestras vivencias, nuestros conocimientos y dar una mano desde nuestro lugar, siempre con humildad y con ganas de ayudar”, sostuvo.
Además, resaltó el compromiso de quienes representan al país en competencias internacionales. “Somos deportistas de alto rendimiento que amamos nuestro país y que siempre queremos la camiseta en lo más alto”, manifestó.
Albertario también habló sobre su experiencia personal dentro del hockey argentino y el orgullo de haber formado parte de la Selección. “Me siento una privilegiada, es el deporte número uno femenino en Argentina, lo juegan muchísimas personas y poder estar en el equipo, entrenar o ser parte ya para mí es un privilegio”, afirmó.
Stefania Antoniazzi y el valor de perseguir los sueños
Por su parte, Stefania Antoniazzi destacó la importancia de que los jóvenes puedan ver de cerca a deportistas profesionales y comprender que los objetivos se alcanzan con esfuerzo y constancia.
“Es muy lindo acercarnos a las chicas, tanto las más chiquititas como las más grandes, para que vean que si realmente sueñan por algo se puede conseguir”, expresó.
La integrante de Las Leonas remarcó que la disciplina y el entrenamiento son claves para avanzar en el deporte. “Todo con entrenamiento y esfuerzo está al alcance de nuestras manos”, aseguró.
De la misma manera, buscó transmitir un mensaje de cercanía y mostrar que detrás de los grandes logros también hay historias de dedicación y trabajo. “Somos humanos como ellas, no somos otro ser humano diferente y que todos pueden estar donde estamos con entrenamiento y con ganas”, explicó.
Antoniazzi concluyó destacando la importancia de representar a la Selección Argentina y el significado de haber alcanzado ese lugar. “Estar en el lugar que estamos es algo único y a lo que todo jugador aspira y nada, somos unas afortunadas, la verdad”, cerró.